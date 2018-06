Horóscopo para hoy 26 de junio 2018 Martes, 26 de junio de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy

ARIES



Aunque es un período favorable a sus aspiraciones, la puesta en marcha de un reciente proyecto de su interés entrará en una fase más lenta hasta septiembre.



TAURO



Momento de abrir caminos a su proyección profesional. Ahora bien, una iniciativa puesta en marcha hace poco no tomará un rumbo decidido hasta dentro de un par de meses.



GÉMINIS



Es preferible que madure algunas decisiones importantes para hacerlas efectivas a partir del próximo septiembre. Posible demora también de un viaje.



CÁNCER



Una operación económica, sobre todo si es fruto de una asociación, no se reactivará hasta dentro de un par de meses. Sigue siendo un periodo en que debe cuidarse.

LEO





Si han surgido tensiones en sus relaciones en las últimas semanas, tal vez parezca que remiten hasta después del verano. Pero mucha atención.



VIRGO



Probablemente, tienda a reestructurarse una operación o iniciativa en el campo laboral. Volverá a tomar impulso a partir de septiembre. Vigile la salud.



LIBRA



En caso de que desee tomar alguna iniciativa sentimental, es preferible que espere a partir del 11 septiembre, pues será más posible y favorable.



ESCORPIO



En caso de reformas en el hogar o, tal vez un posible cambio de vivienda, los arreglos o traslado no acabarán de realizarse hasta dentro de un par de meses.



SAGITARIO



En la actualidad toman relevancia iniciativas para dar impulso a su actividad. Ahora bien, tendrá más capacidad de decisión a partir de septiembre.



CAPRICORNIO



Aunque comienzan a avivarse las cosas en el campo económico, es aconsejable que espere a después del verano para iniciar nuevas operaciones.



ACUARIO



Marte en Acuario toma un ritmo menos influyente hasta el próximo septiembre. Por tanto, algunas decisiones o cambios personales tardarán en reactivarse.



PISCIS



Semanas en las que su signo es proclive a un tono energético bajo, lo que tenderá a agudizarse hasta después del verano. Aproveche las vacaciones para recuperarse.