Confirman el procesamiento de De Vido en una causa relacionada con Odebrecht

Lunes, 25 de junio de 2018

Lo hizo la sala II de la Cámara Federal con la participación del nuevo juez incorporado al tribunal, Mariano Llorens.





La Cámara Federal penal porteña confirmó hoy el procesamiento del detenido ex ministro de Planificación Julio De Vido en la causa conocida como "Skanska II" y relacionada con la presunta comisión de delito en la construcción de un gasoducto y en la que estuvo involucrada la multinacional brasileña Odebrecht. Así lo dispuso la sala II de ese tribunal con la firma de los jueces Martín Irurzun y Mariano Llorens, el flamante juez incorporado a ese cuerpo hace un par de semanas.



De esta manera, los camaristas confirmaron parcialmente la decisión del juez instructor, Daniel Rafecas, ya que aceptaron la apelación del fiscal Federico Delgado y ordenaron procesar a otros dos imputados que contaban con una falta de mérito. Ellos son Luis Alberto Beuret, ex subsecretario de Energía Eléctrica, y Julio Armando Bragulat, ex gerente general de Cammesa, la mayorista del mercado eléctrico.



La sala II del tribunal de alzada también confirmó el procesamiento del ex secretario de Energía Daniel Cameron como presunto autor del delito de negociaciones incompatibles con la función pública. De Vido, preso por otras causas, está imputado de haber sido un cómplice necesario de ese delito.



Irurzun y Llorens también ratificaron los procesamientos de Cristian Folgar, ex subsecretario de Combustibles, y Bautista Marcheschi, ex subsecretario de Energía Eléctrica, aunque modificó su participación en el delito a la de cómplices necesarios.



Además, los camaristas ordenaron profundizar la investigación sobre los ex funcionarios públicos involucrados y la empresa de origen brasileño que admitió ante autoridades de los Estados Unidos haber pagado sobornos en los diversos países en los que obtuvo licitaciones de obras públicas.