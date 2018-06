"Si estás herido no significa que vas a morir" Lunes, 25 de junio de 2018 La chica insistió en que los dos disparos que mataron a su novio Fernando Pastorizzo fueron accidentales. Y que cuando lo dejó tirado en la calle no sabía que estaba muerto.



“Ninguno de los dos tuvo tiempo a nada. Fue un accidente”. En sus dos horas de declaración, Nahir Galarza no pidió perdón. Pero sí insistió varias veces en que no quiso matar a Fernando Pastorizzo y que los dos disparos que el chico de 20 años recibió en plena calle la madrugada del 29 de diciembre de 2017 fueron un accidente.



La joven sostuvo la misma versión que había dado en su segunda declaración policial. Contó que esa noche fue a la casa de Pastorizzo con un remís, a buscar un cargador de celular que se había dejado allí. Volvieron a su casa y allí tuvieron sexo: luego él le recriminó por sus relaciones con otros chicos. La arrastró por las escaleras, la insultó y le dijo que era una depresiva, una palabra que él sabía que a ella le molestaba. Después tomó el arma del padre de Nahir, que estaba arriba de la heladera: "Me apunto a la panza y me dijo que no dijera nada, que no gritara porque iba a matar a alguien".



“Le pedí que me devolviera el arma, que se calmara. Me dijo que me iba a ir con él y que no intentara salir corriendo ni nada“, siguió Nahir. Entonces, salieron en la moto de Pastorizzo.



Nahir contó que en la moto Fernando iba muy rápido y que ella se agarró de él: “Le saqué el arma y él se da cuenta de eso. Entonces frena y ahí me quedé aturdida. Nos caímos los dos para el costado y enseguida me alcanzó a levantar y entonces me quede aturdida de vuelta”. Un disparo, y después el otro.



“Fueron dos segundos nada más. Todo fue muy rápido. No podría describir cómo me sentía. Tenía la mente en blanco, nerviosa. Nunca me había imaginado una cosa así”, remarcó Nahir.





La chica admitió que no lo levantó, no lo ayudó ni llamo a la Policía. Se fue caminando a su casa, dejó el arma donde la habían sacado y se encerró en su habitación. Lo primero que recibió fue la llamada de la madre de Fernando, que le contó lo que había pasado.



“Yo sabía que había recibido un disparo, pero no dos. Si estás herido no significa que vas a morir. Nunca lo pensé. Me enteré cuando me llamó la mamá de Fernando. Se me paró el corazón”, aseguró la joven, quien dijo que “no le desea la muerte a nadie”.



“Todos los días tengo la culpa de haber agarrado el arma y no haber dejado que las cosas pasaran de otra forma. No me imaginé nunca que las cosas hubieran pasado así. Nada más”, dijo Nahir para terminar su declaración.