Juan Cruz Sanz: “Fui víctima del machismo”

Lunes, 25 de junio de 2018

El periodista denunció que fue “producto de un plan de destrucción”, pero que está de pie.

Manifestó su deseo de volver a trabajar y reflexionó sobre la responsabilidad de los medios a la hora de mostrar cuestiones privadas.





Tras un tiempo sin dar declaraciones a los medios, luego de la filtración de sus fotos y videos íntimos, Juan Cruz Sanz habló con Tatiana Schapiro y Horacio Marmurek en “Modo Sábado”. El periodista aseguró que está de pie, denunció que fue parte de una operación y manifestó su deseo de volver a trabajar.



Luego de la filtración de una serie de fotos y videos íntimos suyos, el periodista político decidió alejarse de la televisión. Tras tener una primera aparición en la red y realizar un “live” en su cuenta de Instagram, el expanelista de Cortá por Lozano volvió a referirse al tema en Radio Nacional.



“Estamos de pie. Eso es suficiente. Con la frente en alto, sabiendo que no hice nada malo. No le hice mal a nadie. Fui producto de una operación, de un plan de destrucción, porque me destruyeron”, arrancó diciendo Sanz. “Me dejaron sin trabajo, me dejaron mal a mí. Me dejaron en una situación que la verdad es que recién ahora me estoy recuperando”, agregó.



“Estoy mejor porque uno va asimilando cosas, va asumiendo errores. Va reconociendo situaciones que se dan producto de haber molestado a gente con poder. Porque lo que pasó fue eso. Hubo gente a la que molesté y se la quiso cobrar de esta manera. No me quito responsabilidad. Lo que se mostró fue culpa mía. Producto de un momento gris mío, pero bueno, lo lograron. El éxito que tuvieron fue rotundo”, lanzó.



Y remarcó: “No solo me dejaron sin laburo, me mancharon, me marginaron, y me mancharon con cosas que yo no tengo nada que ver y nadie sale a decir que todo lo que se dijo de mí fue mentira. Y no quiero saber más nada”, dijo en referencia a las acusaciones de Natacha Jaitt, quien lo vinculó en la cauda que investiga los abusos en Independiente



Al mencionarle a sus hijas, Sanz dijo: “Mis hijas están bien porque están ajenas a todo. Son muy chiquitas, no saben nada. Por suerte quedaron al margen de todo gracias al apoyo de la mamá de ellas y de mi familia. Calculo que en algunos años, lo leerán, lo verán, me preguntarán y yo les explicaré”.



Consultado sobre si sabe de donde vino “la operación” de la que, según él, lo hundió, contó: “Tengo identificado de dónde viene, y no me interesa profundizar porque es algo que estoy haciendo yo personalmente a mí manera con mi estrategia. Para que vos te des una idea mezclaron videos personales que yo le mandé a una persona con una causa que no tenía nada que ver. Y no fue solo una piba en las redes (por Natacha) sino pseudo periodistas serios que me involucraron. Hasta tuvo que salir el Procurador de la provincia de Buenos Aires (Julio Conte Grand) a aclarar que yo no estaba en el expediente”, dijo disparando contra algunos de sus colegas.



“Cuando yo me equivoqué lo he reconocido. Pero conmigo jugaron con lo más sucio. Yo no tenía ningún tipo de conexión con esa causa”, aclaró. Y refiriéndose directamente a Leo Cohen Arazi, el RR.PP que se encuentra preso y a quien fue vinculado, dijo: “Conmigo nunca se portó mal pero no tiene nada que ver, está pagando lo que hizo, si es que lo hizo. Y si hizo lo que hizo, ojalá que se pudra en la cárcel, pero yo no tengo nada que ver. Me quisieron machar y no hay una sola prueba para vincularme a la causa”. “Sigo esperando las disculpas. Pero bueno, así es el periodismo”, dijo.



“Mi entorno se portó de primera, todos. Me sorprendió gente que la verdad con mucho poder político de este país, mandándose el trabajó de mandar un correo electrónico apoyándome para que siguiera adelante. Después, el resto no me sorprendió que ensucien, que manchen, que se rían… pero por suerte la basura siempre es poquita”.



El periodista confesó que “no me jodió tanto la difusión de los vídeos en donde no le hago mal a nadie, sino la vinculación a una causa de pedofilia. Pero a la larga o la corta la gente sabe la verdad. Ahora es cuestión de darle para adelante y reinventarse”.



“Fui víctima de machismo por cómo se trató, por cómo me tratan, el que no me conoce, el que no sabe mi historia. Los medios no me trataron muy bien, fue demasiada maldad (…) En algún momento toda la gente que me hizo mal me va a tener que pedir perdón”, sostuvo.



A partir de lo que le sucedió, el periodista reflexionó: “Tiene que haber una responsabilidad en los medios de dejar de difundir estas cosas. Y la gente es morbosa. Le gusta ver lo privado, ver qué hizo este, qué hizo lo otro. Entonces hasta que los medios no tengan un manual de estilo esto va a seguir siendo así. Con famosos o no famosos. Tenemos que hacer un mea culpa como periodistas para darnos cuentas qué es lo importante y qué es lo que no“.



A su vez, señaló que “hay que empezar a tratar la depresión con seriedad. No es tristeza, es una enfermedad. Hay que empezar a madurar, a estudiar un poquito. Y este nuevo Juan Cruz va a pelear por todo eso. Lo importante es qué aprendemos nosotros como sociedad y ver cómo tratamos a una persona que en ese momento tenía un problema, ¿no? Si lo vamos a castigar o lo vamos a ayudar”.



Por último, sobre su futuro laboral, dijo: “KZO se portó muy bien conmigo. Ellos me dieron el tiempo que yo necesite para reponerme y ellos verán dónde creen que me tienen que poner. Nunca me echaron. Yo me pedí licencia, y ellos entendieron. Me ayudaron y hoy estoy a disposición de ellos”.



“Tengo ganas de volver a trabajar, no sé si tengo ganas de volver a trabajar en el periodismo. Yo ya venía medio con dudas y todo esto me desenamoró. Me asqueó. No quiero saber nada con la televisión, pero bueno, es mi carrera, mi trayectoria de 12 años, yo estudié y me formé para esto. No puedo darle el gusto tampoco a estos 3 ó 4 idiotas que me quisieron arruinar”. “Ya estoy podrido de estar en mi casa. Necesito laburar, dar vuelta la página y cerrar esta etapa, pero el teléfono no suena. Necesito pagar el alquiler así que los que quieran, lo que quieran, estoy dispuesto a trabajar”, cerró el periodista político.