Cristina Kirchner prepara su defensa para el juicio por el dólar futuro

Lunes, 25 de junio de 2018

Tras un pedido suyo, la entidad le respondió al Tribunal Oral 1 que ese tipo de operaciones siguen vigentes. "Es una política de Estado", argumenta ella.





La comunicación fue escueta: el Banco Central informó al Tribunal Oral Federal 1 (TOF 1) que en el último tiempo vendió dólar futuro. Sin mayores explicaciones, la entidad financiera tuvo que responder a la justicia tras un pedido de Cristina Kirchner en el marco del juicio en su contra por las operaciones de dólar futuro durante su gestión. La información será utilizada durante las audiencias para sostener uno de sus principales argumentos: "se está juzgando una política monetaria de Estado", reiteró su defensa.





A pedido de la defensa de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, el tribunal oral que deberá juzgarla en los próximos meses por la presunta comisión de delito por la venta de dólares "a futuro" al final de su gobierno le pidió informes al Banco Central para saber si esa modalidad volvió a aplicarse en la última corrida cambiaria.



El planteo del abogado defensor de la ex Presidenta, Carlos Beraldi, se basó en informaciones periodísticas y fue aceptado parcialmente la semana pasada por los dos jueces que tiene actualmente el Tribunal Oral Federal 1 (TOF1), Adrián Grünberg y José Michilini, quienes enviaron el requerimiento al entonces titular del BCRA, Federico Sturzenegger.



El requerimiento a la entidad rectora bancaria apunta a determinar si se implementó la venta de dólares a futuro y en qué condiciones, lo cual incluye plazos y precios, según dijeron fuentes judiciales.



La respuesta, sin mayores especificaciones, ingresó al Tribunal hace pocos días, según confirmaron a Clarín. En el mismo se confirmó "a través de una circular que efectivamente se vende pero no se detallaron las condiciones", indicaron a este medio.



Este planteo será utilizado por Cristina Kirchner durante el juicio, señalando que el manejo de esta causa respondió sólo a una "persecución política". Por ello, pidió ir a juicio "lo antes posible". La defensa de la ex Presidenta sostiene que la operación económica "no es materia de un juzgamiento", ya que responde a un política económica del Estado y por ello, se inició también una "contra denuncia" por la misma operación pero en contra de la gestión de Mauricio Macri.



El juez Claudio Bonadio, que procesó y envió a juicio a la senadora, consideró que las operaciones trajeron "consecuencias dañosas para el patrimonio del B.C.R.A, ocasionando un grave perjuicio al erario público", y que la ex Presidenta y su ex ministro de Economía Axel Kicillof "eran quienes tenían a su cargo la administración y el cuidado del patrimonio del Estado". Si fuera condenada, podría recibir una pena de entre un mes y seis años de prisión.



Durante la instrucción se determinó que la pérdida para el Banco Central por dicha operación fue de 55 mil millones de pesos.



El juicio oral por la venta de dólares a futuro, donde la ex mandataria está acusada por supuesta administración infiel en perjuicio de la administración pública junto con otros colaboradores como Kicillof y el ex titular del BCRA Alejandro Vanoli, podría iniciar en el primer semestre del 2019.



Al momento de analizar el expediente que instruyó Bonadio, desde el TOF 1 indicaron que sobre cuestiones políticas económicas los gobiernos "tienen soberanía para hacerlo, sin perjuicio de ello, la causa sostiene que hubo delito cuando las medidas se tomaron perjudicando al Estado", y es lo que se deberá demostrar durante la instancia oral.





Se trata de una causa con mucha prueba contable, un expediente en algunas instancias "más bien técnico", y esto derivará en un listado de unos cien testigos, entre ellos economistas. "Se habla de una política económica y que con la misma se buscó defraudar al Estado: no sólo debe existir la política, sino también probar la intención y voluntad de perjudicar", remarcaron fuentes judiciales.



La causa comenzó por la masiva venta de contratos, durante la segunda mitad del 2015, a valores mucho más bajos a los que se vendían en el exterior. Mientras aquí se vendían coberturas a 10,60 pesos, en Nueva York el mismo contrato se ofrecía a 15 pesos. Esto fue denunciado por los entonces diputados Federico Pinedo y Mario Negri, y la causa tomó impulso durante el 2016 después de las declaraciones del ex ministro de Economía Alfonso Prat Gay y los ex titulares del Banco Central Martín Redrado y Juan Carlos Fábrega.