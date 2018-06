Macri cuestionó a los sindicalistas por el paro: "No contribuyen a nada, no suman" Lunes, 25 de junio de 2018 En Tandil, el Presidente instó a los sindicatos "a sentarse en la mesa".



El inicio del paro de la CGT encontró a Mauricio Macri lejos de la Ciudad de Buenos Aires. Es que el Presidente decidió viajar a Tandil junto a la gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal, para recorrer el Hospital de Niños local. Pero antes dio una nota en la que se refirió a la jornada de protestas y dijo que "no contribuyen a nada".



"Claramente no contribuyen a nada, no suman, yo no veo que haya habido un gobierno en décadas con tanta preocupación por el empleo y el trabajador y por generar nuevas oportunidades", dijo Macri.





Sin embargo, en sintonía con la estrategia que le bajó al ministro de Trabajo Jorge Triaca, el jefe de Estado se cuidó de no romper los puentes de negociación con los gremios. "Hay que seguir haciendo lo que venimos haciendo, trabajando en conjunto, sentados en una misma mesa, como hicimos con Vaca Muerta o como con la mesa de la carne".



Para reforzar su mensaje, Macri recordó que tras la caída del empleo producida durante 2016, "en el último año se generaron más de 600 mil puestos de trabajo".





Luego de que Camioneros acordara un aumento paritario del 25% la semana pasada y que los Gastronómicos de Luis Barrionuevo hiciera lo propio en las últimas horas, la decisión del Gobierno parece ser convalidar las subas, más allá de que superen el techo que había trazado inicialmente el Ministerio de Trabajo. "Cada industria, empresa y sector tiene que discutir su paritaria. Y es libre y esperamos que se cuide el salario de la gente. Cada sector de la economía real pagará lo que pueda pagar", indicó.





En cambio, advirtió que los gobiernos provinciales y municipales deberán adecuar los aumentos paritarios a "sus posibilidades": "Distinto (a lo que ocurre en el sector privado) es la posición de los gobiernos, que tienen la mochila del déficit fiscal. No hay que gastar de más".



Por último, Macri admitió que, tras un primer trimestre de 2018 de crecimiento de la economía, "hubo que enfrentar un problema" por el aumento de la tasa del mundo, el petróleo y la sequía". "Pero ahora vamos a retomar el camino del crecimiento. Y la forma de fortalecerlo es que nos sentemos todos en la misma mesa, diciéndonos la verdad, no queriéndole sacar ventaja al otro, no queriendo abusar de un privilegio que no corresponde, porque queremos vivir en una Argentina justa", cerró, en otro mensaje a los gremios.



Luego, junto a Vidal, el mandatario siguió camino rumbo al Hospital de Niños Debilio Blanco Villegas, donde el intendente Miguel Lunghi lo esperaba para homenajear a Jorge Blanco Villegas, tío del Presidente.