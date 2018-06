Horóscopo para hoy 25 de junio 2018 Lunes, 25 de junio de 2018 No te quedes con la duda, conocé lo que tienen preparado los astros para vos en el día de hoy



ARIES



Aunque son semanas propicias al amor, podrían darse ahora malos entendidos con un ser querido, probablemente por razones económicas. Procure ser realista en dinero.



TAURO



Son semanas de facilidades para asuntos familiares. Sin embargo, es mejor no contar demasiado ahora con el apoyo de la pareja en un asunto que afecta los suyos o al hogar.



GÉMINIS



Es preferible que evite conversaciones o tratos importantes durante esta jornada, sobre todo en cuanto a un buen asunto laboral, ya que faltará suficiente entendimiento.



CÁNCER



Sus buenas posibilidades económicas actuales podrían verse mermadas por gastos excesivos, sobre todo relacionados con los hijos o, tal vez, con un ser querido.



LEO



Venus en Leo, desfavorable con Júpiter, indica que quizás no se muestre demasiado receptivo emocionalmente a un asunto familiar, aunque de hecho sea éste muy favorable.



VIRGO



No es momento de abordar problemas afectivos, ya que su signo tiende actualmente a un tono emocional algo bajo y podría no responder de modo adecuado.



LIBRA



Las posibilidades para un asunto que desea pueden verse mermadas por motivos pecuniarios. Es mejor que no cuente para ello con algunos recursos económicos.



ESCORPIO



Júpiter en Escorpio, desfavorable con Venus, indica que no debe mostrarse demasiado optimista ahora respecto a algunas relaciones profesionales y sociales.



SAGITARIO



No es jornada propicia para confiar en las negociaciones. De hecho, podrían ser poco fiables, ya que no podrá contar con un apoyo influyente.

CAPRICORNIO



Si tiene entre manos una negociación económica respecto a un proyecto muy interesante, mucha prudencia ahora. Procure concretar con realismo algunos puntos.

ACUARIO



Es un excelente momento para su proyección profesional. Sin embargo, atención a sus relaciones, ya que podrían sentirse algo defraudadas. Sea más cuidadoso.



PISCIS



A pesar de las buenas oportunidades para abrirse horizontes, no confíe en estos momentos demasiado en algunas relaciones laborales, pues podrían fallarle.