El padre sería el autor del abuso a tres hermanas

Viernes, 22 de junio de 2018

La madre de las supuestas víctimas denunció a su pareja. Está detenido. Intervino el Juzgado de Instrucción Nº4. Tienen 12,14 y 16 años. Declararán en Cámara Gesell.





María Isabel Ledesma denunció ante la sede policial y la fiscalía en turno, el horror que pasaron sus hijas de 12,14 y 16 años. Su padre sería quien abusó de las hermanas quienes, tras un hecho de violencia de género, decidieron hablar de los ataques sexuales. Ocurrió en la localidad correntina de San Luis del Palmar.



Isabel contó ante la presa local que su pareja, de quién sólo trascendió su edad (72 años) la agredió físicamente, hecho en el cual intervino una de sus hijas de 16 años.

“El 29 de mayo último, por la noche, recibí una golpiza por parte de mi marido y una de las chicas (16 años) salió en mi defensa”, relató la mujer, quien contó que al intervenir la joven, también fue golpeada, “recibió un golpe en la cara, le rompió el tabique y en ese momento saltó todo lo que él les hacía”, agregó.

De acuerdo con los dichos de la progenitora, siempre fue castigada por su pareja, pero no realizó denuncias por temor y amenazas que recibía a diario.

Tras el episodio de violencia, la policía tomó conocimiento del caso, y con el médico de turno confirmaron los abusos. Fue entonces que la madre y las adolescentes decidieron denunciarlo por violencia de genero y por los ataques sexuales.

“Cuando la Policía recibió la denuncia, inmediatamente demoró al hombre y tomó intervención el juzgado de instrucción Nº4. La declaración de las jóvenes será la semana próxima en la cámara Gesell”, dijo a diario época el fiscal Buenaventura Duarte, quien interviene en el caso.

“Cuando el médico me confirmó que mis tres nenas fueron abusadas, se me derrumbó el mundo”, manifestó la madre de las chicas ante la prensa. Según datos aportados por la Fuerza, un familiar tenía conocimiento del padecimiento de sus sobrinas, pero por amenazas que recibió no se habría animado a acusarlo. Sin embargo, fue quien luego acompañó a Isabel y sus hijas a denunciar a su pareja.



Se hicieron públicos

los abusos

Si bien los casos de abusos, fueron denunciados en mayo pasado, se hicieron público, luego que la madre de las adolescentes recurrió a una emisora de esa localidad por la difícil situación económica que atraviesa y contar el motivo de su pesar.

“Desde que está detenido en la comisaría de San Luis del Palmar, congeló el acceso a la cuenta bancaria” dijo Isabel quien agregó “pido a su abogado que revean la situación porque nosotros estamos pasando una situación muy complicada. Tengo un hijo con asma y no sé de dónde sacar el dinero” señaló.

Isabel tiene seis hijos con su ex pareja, tres de ellos, las mujeres fueron las sometidas a abusos.