Garantizan mejorar traslados del Pami luego de reunión con referentes nacionales

Jueves, 21 de junio de 2018

Había demoras sobre todo en los que debían viajar desde el interior a capital. Sostienen que era un error de comunicación.





Algunos traslados de los abuelos afiliados del Pami tenían una demora según explicaron por problemas de comunicación y por ello se reunieron referentes de la obra social local con autoridades nacionales. En el encuentro también estuvieron presentes personal de la empresa consignataria. En este sentido, acordaron mejorar el sistema de información para que se agilice el servicio a los adultos mayores, sobre todo los que necesitan viajar del interior a la capital.

“Vinieron representantes del área de traslado del Pami y autoridades de la empresa consignataria. Había un problema de comunicación y suponemos que después de esta reunión las cosas se van a mejorar. Los traslados se manejan por sistema y se ajustó de tal forma que se pueda cargar la información más ágil y sobre todo la de traslado techo a techo (de sanatorio a sanatorio) que era donde había más inconvenientes”, explicó ayer, la representante a nivel provincial, doctora Norma Pérez.

A la vez, comentó que “cuando los traslados se hacen de un domicilio particular a un sanatorio, el afiliado debe pedir un turno”.

Respecto a los cambios que acordaron frente a los inconvenientes que veían dijo: “Hubo algunos detalles que ocasionaron dificultades en la carga de datos en el sistema. En la reunión estuvieron todos los jefes de las delegaciones de Pami del interior, tenemos 20 delegaciones, y se acordó ajustar todos esos detalles que tienen más que ver con problemas de comunicación; en el interior muchas veces no funciona muy bien internet por eso vimos opciones de cómo trabajar cuando no funciona el sistema”.

“En años anteriores había un uso abusivo del sistema de traslados de ambulancias y por eso se debió modificarlo. Ahora necesitan especificar cuándo solicitan el vehículo, sacar un turno. No hemos tenido quejas de afiliados. Los errores que pueden haber es más que nada por demoras en la realización de traslados”, explicó en relación al cambio que se realizó en el mes de febrero.