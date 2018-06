Un gremio aeronáutico clave se pliega al paro del lunes Jueves, 21 de junio de 2018 Es APTA, la entidad que encabeza Ricardo Cirielli. Sin el visto bueno de un técnico aeronáutico, los aviones no salen.





La Asociación del Personal Técnico Aeronáutico (APTA), la entidad que encabeza Ricardo Cirielli, anunció que se sumará "en todo el país" al paro que convocó la CGT para el lunes próximo.



Mecánicos o técnicos aeronáuticos -esta última es la definición que siempre reclama Cirielli para sus afiliados-, los integrantes de APTA se encargan de hacer la revisión técnica de cada avión antes de su despegue y deben firmar la planilla correspondiente. Sin esa inspección, los aviones no pueden despegar. De modo que de concretarse la medida de fuerza, el lunes próximo no habrá vuelos. Dentro del sector se especulaba que en las próximas horas se plegarán al paro otros gremios aeronáuticos, como pilotos y personal de tierra, entre otros.





"Las razones centrales para participar de dicha acción de lucha son el cambio de plan económico del Gobierno nacional, que está produciendo un brutal empobrecimiento de los sectores sociales medios y bajos", planteó APTA en un comunicado. Otros reivindicaciones del gremio son:



-Rechazo de la Reforma Laboral que "quiere imponer" el Gobierno Nacional (sin bien la misma no fue vuelta a tratar en el Congreso).



-"Paritarias libres (al igual que el precio de la nafta, las tarifas, los alimentos, los medicamentos, el transporte, etc.), sin presiones gubernamentales manifiestas o encubiertas, para que tengan un tope máximo".





-El reclamo de fondo, al igual que otros gremios aeronáuticos es el "Rechazo a la actual política aerocomercial" que encabeza el ministro Guillermo Dietrich, con el otorgamiento de permisos de vuelo de cabotaje a un gran número de aerolíneas locales y extranjeras, así como permisos para volar de manera directa desde aeropuertos del Interior hacia el exterior. Según APTA, esa política "impulsa cambios drásticos en la normativa aeronáutica que socavan nuestra seguridad aérea como, así también, promueven la precarización y flexibilización en la formación, habilitación y ejercicio profesional del Personal Técnico Aeronáutico".



La adhesión de Cirielli al paro del lunes tiene como condimento político la incorporación del duro gremialista a la protesta de la CGT que conducen Héctor Daer, Carlos Acuña y Juan Carlos Schmid.



Cirielli fue, además de gremialista aeronáutico, funcionario de Néstor Kirchner, lugar del que se fue tras ser el 2° de Ricardo Jaime en la Secretaría de Transporte.



El sindicalista se fue con duras críticas a Jaime, hoy preso por corrupción, y se mostró junto a Hugo Moyano, cuando el camionero también se distanció de la gestión kirchnerista.



La relación entre Cirielli y Moyano fue ambigua y hoy, se muestran distantes. Ahora, el técnico aeronáutico se suma a la medida de fuerza de la CGT oficial, con la que el camionero se encuentra peleado y para la que postula a su hijo Pablo, para una futura conducción, más crítica del gobierno nacional de Mauricio Macri.