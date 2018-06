El maestro de artes marciales al que mataron el día de su cumpleaños

Jueves, 21 de junio de 2018

Luis Angrehs fue asesinado de un tiro en la cabeza por ladrones que también atacaron a su amigo Norberto Lorenzo, internado con un balazo en una pierna.





Cono apenas poner su apellido en una búsqueda en las redes sociales alcanza para tomar dimensión de lo reconocido que era en su actividad y del respeto y cariño de su gente. Ronaldo Luis Angrehs había tenido un día de festejos, cumplía 59 años y todo era saludos y visitas.



Cuando su amigo marplatense, aunque radicado en Ramos Mejía, Norberto Lorenzo (61) tocó el timbre de su casa en calle Cerrito al 1200, de esa zona de La Matanza, Angrehs jamás se imaginó que en ese abrazo estaría el último instante de su vida.



Tres ladrones los sorprendieron y los obligaron a meterse en la casa. Según las primeras hipótesis de los investigadores, Angrehs y Lorenzo habrían intentado defenderse.



El dueño de casa recibió un tiro fatal y murió a los pocos minutos, mientras que su amigo también resultó herido de bala en una pierna y fue trasladado al policlínico San Justo, donde se encuentra internado fuera de peligro.



Ambos se dedicaban a la venta de productos químicos (plaguicidas y fertilizantes) y compartían una pasión de muchísimos años, el Tang Soo Do, un arte marcial de origen coreano que Angrehs había introducido en Argentina a finales de los años '90.





"No tengo palabras para expresar mi pesar por la súbita partida del Maestro Angrehs de Argentina. Batido por ladrones cobardes. Hermano, hasta siempre. Te llevaré siempre en mi corazón. TANG SOO!", puso Luis, uno de sus alumnos, en su muro de Facebook.



"Realmente dolido por la muerte del maestro Angrehs en manos de cobardes, mis condolencias a la familia y pronta recuperación al maestro Norberto Rubén Lorenzo herido en el mismo hecho...", escribió Christian en su cuenta.



Angrehs era Maestro 4° Dan de Tang Soo Do y había creado la filial argentina de la academia World Tang Soo Do Association, con una gran cantidad de alumnos y, como plus, un sinfín de actividades comprometidas con problemáticas sociales. Además era el Director Regional de esa actividad.





"Yo comencé Tang Soo Do cuando tenía 13 años. También estudié Aikido y Yudo. Mis estudiantes también hacen tareas benéficas, reúnen fondos para dar comida y ropa a los pobres", comentaba Angrehs en una entrevista que la página oficial de la World Tang Soo Do Association le hacía allá por 2001.



En tanto, los investigadores realizaban los peritajes correspondientes en la escena del crimen en busca de rastros o huellas de los homicidas.Además, procuraban encontrar cámaras de seguridad que hayan captado el momento del ingreso y de la huida de los delincuentes.



El hecho es investigado por el fiscal Carlos Arribas, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Temática Homicidios del Departamento Judicial La Matanza.





Otro mensaje, el más sentido de todos, es de Gastón, sobrino de Angrehs: "Que esa paz te acompañe siempre se fue EL ANGREHS DISTINTO el q no tenía vergüenza en decir TE AMO el q no mezquinaba un ABRAZO el COMPINCHE EL TÍO Q CUALQUIER sobrino quisiera tener Hoy te salude en el Wtsp y me dijiste:..*GRACIAS HIJITO* Y ASÍ TE SENTÍA ERAS Y VAS HACER SIEMPRE MI SEGUNDO PAPÁ TE AMO Y TE VOY AMAR SIEMPRE TIO LUIS NOS VEMOS EN ALGÚN MOMENTO AHORA YA DE SEGURO ESTAS CON LOS ABUELOS, Q SIGAS SIENDO TAN FELIZ COMO SIEMPRE TE AMO TÍO".



Los vecinos de la zona ya habían convocado a una movilización para el próximo 9 de julio a las 12 en avenida de Mayo y Rivadavia para exigir "seguridad". Esa movida se reactivó con este nuevo hecho.