Expulsan al argentino que se burló de la menor rusa Jueves, 21 de junio de 2018 El hincha que difundió un video en el cual le hizo una broma sexista a una chica de 15 años oriunda de Rusia no podrá ingresar a ningún estadio durante la Copa del Mundo.



El hincha argentino que difundió un video en el cual le hizo una broma sexista a una chica de 15 años oriunda de Rusia fue expulsado del Mundial de fútbol que se disputa en ese país, según informó este jueves el director de Seguridad en espectáculos futbolísticos del Ministerio de Seguridad, Guillermo Madero.





Le prohíben la entrada a cualquier evento relacionado con el Mundial a un hincha argentino (ya mayoricto) que se burla y hace decir obscenidades a una niña rusa de apenas 15 años



“La ministra (Patricia) Bullrich se comunicó conmigo y pedimos inmediatamente que a esta persona por procaz, por deshonesto, por indecente, la verdad que los adjetivos no alcanzan, se le sea retirada la posibilidad de ingresar a los estadios por todo el Mundial“, señaló.



En diálogo con radio La Red, el funcionario añadió: “Nos apena como argentinos ver una cosa así cuando hay miles acá (en Rusia) que están teniendo un comportamiento ejemplar”.



El sujeto fue identificado como Néstor Fernando Penovi, tiene 47 años, reside en la localidad de Wilde y difundió un vídeo en las redes sociales en el cual abordó a una adolescente de unos 15 años.



En la filmación se ve que Penovi se burló de la joven al hacerle mandar un mensaje a los hombres argentinos con una grotesca frase en castellano mofándose de que la adolescente no entendía lo que el individuo le hizo decir.



“Me acaba de confirmar el jefe a cargo del centro de cooperación policial ruso que a esta persona se le retiró el Fan ID más allá de cualquier otra acción individual que se le hará”, indicó Madero.



En tanto, manifestó: “Este tipo de cosas a nosotros nos apenan porque estamos viviendo un Mundial donde se ve una fiesta y donde no solo queremos que nos representen los futbolistas en la cancha sino todos los argentinos en todos los lugares de Rusia, que realmente hay muchos”.



El vídeo trascendió prontamente en las redes sociales y la Embajada Argentina en Rusia emitió un comunicado en el que cual indicó: “La Embajada de Argentina en Rusia se encuentra profundamente indignada por el disparate obsceno y ofensivo cometido, según la información difundida en las redes sociales, en la Federación de Rusia, por uno de los turistas extranjeros supuestamente proveniente de la República Argentina. Esperamos que a esta persona no le faltará el coraje para presentar sus debidas disculpas públicamente”.