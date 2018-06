Gustavo Valdés inauguró obras que Modernizan el Club Ferroviario

Miércoles, 20 de junio de 2018

Importantes obras concretó el Gobierno de la Provincia, en el club Ferroviario de Mercedes, las que se inauguraron hoy en el marco de la extensa jornada de trabajo que cumplió el mandatario en esta localidad.





La institución deportiva inserta en una amplia barriada de la zona sur de la ciudad, fue beneficiado con la construcción de un salón de usos múltiples, nuevos vestuarios, tribunas, alumbrado y alambrado, lo que ponen a la misma en condiciones de brindar amplios servicios a sus socios y fundamentalmente a los jóvenes que buscan practicar deportes. Valdés fue concluyente al sostener que el deporte forma parte del desarrollo integral de las personas, y contribuye a que juventud no se involucre en adicciones y otras actividades que condicionan sus vidas.











El gobernador de la provincia tras participar en la inauguración de un nuevo edificio del poder Judicial en la ciudad de Mercedes, concretó diversas actividades por la tarde inaugurando obras distintos clubes deportivos. Uno de ellos fue el club Ferroviario, al que llegó acompañado por los ministros Jorge Quintana de Justicia, Juan José López Desimoni de Seguridad y Federico Moulia de Desarrollo Humano, el interventor del Instituto de Viviendas de Corrientes –INVICO- Julio Beglia, y el Secretario de Deportes Jorge Terrile, autoridades del club encabezados por su presidente Alejandro Duarte, miembros de la Comisión Directiva, deportistas y vecinos.



Presidente Duarte



En el breve acto hizo uso de la palabra el presidente de la entidad deportiva, Alejandro Duarte quien entre otros conceptos expresó: “esto es un sueño, es una enorme alegría poder inaugurar estas, en un club en el que antes no teníamos nada y pensábamos como podíamos hacer para mejorar, y hoy gracias al trabajo de muchas personas, a la actitud del ex gobernador Ricardo Colombi, al compromiso del actual gobernador Gustavo Valdés, y a los que desarrollaron las obras, hoy tenemos tribunas, vestuarios, iluminación, salón de usos múltiples, en lo que denominamos primera etapa, es decir que van a continuar las mejoras. Todo esto hace que nuestro club, se muestre hoy moderno y en condiciones de contener las aspiraciones de muchísimos jóvenes que viven en la zona”.



Agregando: “yo lo que quiero destacar es el trabajo con la comunidad, con los jóvenes, me vienen hoy tres ejemplos para destacar el de Tito Romero que gracias a su participación en la entidad termino la escuela, Beto Melgarejo que está tras su participación aquí siguió su formación y hoy está en el Colegio Militar de la Nación y otro joven que está haciendo las inferiores en Racing Club”



Para finalizar expresando: “queda claro que es muy importante, lo que se hace en esta entidad deportiva, que privilegia la formación integral y la contención social”.



Gustavo Valdés



A su turno el mandatario provincial expresó: “venimos haciendo un importante trabajo en Mercedes, la semana pasado estuvimos inaugurando obras en seis escuelas, hoy estuvimos acompañando a la inauguración de obras en el Poder Judicial, y ahora estamos mostrando la fuerte inversión que generamos en las entidades deportivas, con más de 24 millones de pesos, que permitieron mejorar notablemente la infraestructura de las mismas, lo que permite a los jóvenes hacer deportes sin inconvenientes, ayudando al logro de una formación integral”.



Agregando: “estoy de acuerdo con lo dicho por el presidente, y destacó el trabajo de las entidades deportivas, en lo que yo considero el proceso de desarrollo humano, por que como se decía hace varios siglos cuerpo sano, mente sana, es decir es importante el deporte para los jóvenes, esta comprobado que no solo tiene que ver con el aspecto de desarrollo físico, sino con la integración, las relaciones, formarse en un ambiente solidario, donde el esfuerzo se premia, y en el que se deben organizar y mantener el orden para triunfar. Es decir, son aspectos que todos queremos que nuestros jóvenes fortalezcan”



Finalmente, el mandatario expresó: “Ricardo Colombi trazó un camino de afianzar el deporte como política de Estado, nosotros vamos a mantener este proyecto y vamos a seguir con nuevas obras y fundamentalmente apoyar a dirigentes que se esfuerzan día a día para que se formen buenos deportistas y correctos ciudadanos”.



Seguidamente las autoridades acompañadas por los directivos del club recorrieron las remozadas instalaciones.