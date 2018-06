Camioneros rompió la pauta salarial oficial: acordó una suba del 25%

Martes, 19 de junio de 2018

El acuerdo incluye también una cláusula de revisión en caso de que la inflación supere el porcentaje de aumento. Igual, el gremio se suma al paro general de la CGT del lunes próximo.





Hugo Moyano anunció en la tarde de este martes que Camioneros firmó una suba salarial del 25%. El aumento es dos puntos inferior a lo que Camioneros reclamaba en la paritaria -pedía 27%-, pero es superior a la pauta salarial oficial del 20% que pretende imponer ahora el Gobierno como referencia.



El anuncio fue hecho en una conferencia de prensa en el gremio de Camioneros. Hugo Moyano está acompañado por su hijo Pablo, número dos del gremio.



El acuerdo, dijo el jefe camionero, incluye una cláusula de revisión y un bono de diferentes valores según cada rama de la actividad.



Conferencia de prensa de Pablo y Hugo Moyano en la sede del Sindicato de Camioneros.Fotos Alfredo Martinez

Hugo Moyano y Pablo Moyano.



Moyano, además, ratificó que este lunes se sumará al paro general de la CGT. Debido al acuerdo salarial levantó el paro de Camioneros de 48 horas al que había convocado para el martes y miércoles de la próxima semana.



Según Moyano, el acuerdo implica una suba del 25% en los básicos y en todos los adicionales, entre los que enumeró comida y transporte. Dijo que en ramas como las de Recolección y Combustible esos adicionales son del 20%.



"Es un salario que permite vivir con mayor dignidad", dijo comparando el sueldo de los camioneros con los de otras actividades.



En la conferencia se quejó del impuesto a las Ganancias: "Este Gobierno había prometido anularlo", señaló. Y subrayó que a una barrendera afiliada a su gremio se le descontaron $ 9.000 de Ganancias.



"Creo que ha sido un día muy especial porque hemos logrado un objetivo. Cuando un trabajador reclama es porque lo merece. Decía el General 'como vamos a privarle que vivan con dignidad los que construyen la riqueza de esta tierra'. Nos llena de satisfacción haber logrado este objetivo. No es lo que pretendíamos, pero se acercó bastante. Pero tampoco es lo que firmaron otras organizaciones que fueron presionadas. Otros se doblegan con la presión, nosotros nos fortalecemos".



Consultado sobre si el Ministerio de Trabajo homologaría el acuerdo, el ex jefe de la CGT contestó: "No se necesita. Lo que tiene que hacer Trabajo es tomar conocimiento del acuerdo al que hemos llegado. Estuvimos justamente hablando de este tema. La respuesta es concreta: el aumento se logró y hay que pagarlo, le guste o no al ministro, a Macri o a Caputo. Y si no que se atengan a las consecuencias".



Apuntó, además, que la cláusula de revisión es para el caso de que se hayan "quedado cortos" en el acuerdo.



Hugo Moyano ratificó el paro del jueves próximo.

Hugo Moyano ratificó que Camioneros se sumará al paro general de la CGT del lunes 25.



Sobre el paro de la CGT aseguró que Camioneros se sumará pese a su acuerdo salarial. "Es para todas las organizaciones que no lograron un aumento y hay muchas necesidades en la gente y los camioneros. Vamos a parar como si fuera un paro nuestro", advirtió.



En una suerte de chicana a los jefes de otros gremios que firmaron paritarias por porcentajes inferiores, dijo: "Lo lamento profundamente, los trabajadores no se merecen la incapacidad de un dirigente. Y por eso nos vamos a sumar a al paro general".