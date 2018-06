Ahora el Gobierno dice que no habrá más cambios de ministros Martes, 19 de junio de 2018 Se lo dijo el Presidente a sus colaboradores más cercanos. Y así lo aseguraron a Clarín desde Jefatura de Gabinete y también en el ala más política.



Vale la advertencia: en el búnker del PRO, en pleno festejo del triunfo en las Legislativas, Marcos Peña fue consultado si Mauricio Macri iba a meter mano en su equipo. El jefe de Gabinete no dudó en negarlo: "No hay previstos cambios, esta semana". Aunque para muchos fue un detalle que pasó desapercibido, hacer esa aclaración temporal le sirvió al ministro coordinador no quedar tan expuesto cuando, menos de un mes después, se fueron dos ministros. La situación es similar por estas horas. Mientras los rumores de más bajas están a la orden del día, en el Gobierno aseguran que, tras desplazar a Francisco Cabrera y a Juan José Aranguren, "en esta etapa ya no habrá más cambios de ministros".



Acaso para poner fin al cúmulo de versiones que abundan en Casa Rosada, que incluso hablan de salidas inminentes de funcionarios cuyos voceros juran que tienen agenda de gestión prevista para las próximas horas, cerca de Macri decidieron tomar la iniciativa y afirmar que "la etapa de cambios ya terminó" al menos por ahora.



Y para reforzar el mensaje hasta citan una frase que Macri repitió en las últimas horas en la intimidad para justificar porqué no hará más variantes: "Sólo hago cambios cuando sé que se puede mejorar".



Cerca de Peña también refrendaron la línea que bajó el mandatario: dijeron que "al menos en esta etapa ya no habrá más cambios de ministros".



El ala más política del Gobierno tampoco ve al jefe de Estado con la intención de continuar la renovación de su Gabinete.



Tanto Macri como Peña siempre se mostraron reticentes al achicamiento de ministerios. Lo mismo ocurre con el tándem Gustavo Lopetegui-Mario Quintana. Están convencidos que el actual formato es el mejor para la gestión, a diferencia de otros sectores de Cambiemos, que lo reclamó en reiteradas ocasiones como gesto de austeridad ante la sociedad.



¿Por qué, entonces, los rumores de más cambios y de rebaja a secretarías sonaron fuerte en los últimos días? En el Gobierno admiten que un sector del G-7, el flamante grupo de siete dirigentes que asesora al Presidente volvió a la carga con el tema. Esa mesa, que integran -además de Peña- el jefe de Gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal, el ministro del Interior Rogelio Frigerio y el titular de la Cámara de Diputados Emilio Monzó y dos representantes del radicalismo; insiste en la importancia de avanzar rápido con más cambios y achicar ministerios y empoderar a otros ministros, como es el caso del coordinador económico Nicolás Dujovne.



Pero, a esta hora, se impone la voluntad de Macri dejar todo como está a nivel ministerial. Peña también lo prefiere así.



Pero, a menos de 48 horas para que juren los nuevos funcionarios, las versiones no se disipan. Tanto que, desde el entorno de Peña, incluso debieron desmentir un eventual desplazamiento de Luis Miguel Etchevehere, de Agroindustria. Lo mismo hicieron cerca del ex titular de la Rural: "El ministro tiene agenda. Y a la tarde va a ver a Dujovne en el Gabinete económico", dijeron, pasado el mediodía, cuando se hablaba de su salida.



Donde puede seguir habiendo cambios es dentro de cada ministerio. En rigor, en las próximas horas habrá una incorporación al Ministerio de Producción: Dante Sica sumará a Mariano Lamothe, un hombre de confianza suyo, con quien trabajó hasta el sábado en la consultora Abeceb. Lamothe asumirá en Minería, un área en la que se especializa y que desde el sábado quedó bajo la órbita de Producción.



Pero la llegada de Lamothe no sería la única variante. ¿Seguirán los secretarios Mariano Meyer (Emprendedores y PyMEs) y Lucio Castro (Transformación Productiva)? ¿Meterá mano en Energía el flamante ministro Iguacel? Incógnitas que, en este caso, el Gobierno todavía no definió.