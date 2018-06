Valdés acompañó la inauguración del edificio del Tribunal Oral de Mercedes

Miércoles, 20 de junio de 2018

El mandatario provincial, Gustavo Valdés, participó este martes del acto de apertura de la nueva sede del Tribunal Oral Penal y dependencias del Ministerio Público de la ciudad de Mercedes.



Durante su alocución, abogó por la independencia de los poderes del estado para el desarrollo de toda sociedad y manifestó su satisfacción por la infraestructura concretada, en pos de brindar un servicio de calidad a la comunidad.



Pasadas las 11, el gobernador Gustavo Valdés arribó al flamante edificio ubicado sobre Avenida República Oriental del Uruguay en la mencionada localidad. Junto a él, estuvieron presentes, los ministros de: Desarrollo Social, Federico Mouliá; de Seguridad, Juan José López Desimoni; de Justicia, Jorge Quintana; el senador provincial, Ricardo Colombi; el presidente del STJ Guillermo Semhan, junto a los miembros del cuerpo: Eduardo Panseri, Alejandro Chain y Luis Rey Vázquez; el titular de la Fiscalía General, César Sotelo; el presidente del Tribunal Oral local, Raúl Silvero; el viceintendente anfitrión, Diego Caram; la directora de Arquitectura del Poder Judicial, Elsie Pérez Bertolini; y demás funcionarios y legisladores provinciales.



La ceremonia dio inicio con la entonación de las estrofas del Himno Nacional Argentino, acompañada musicalmente por la Banda de Batallón 121 del Ejército con piso en Mercedes, y el Coro Polifónico local.



Al tomar la palabra, la arquitecta del Poder Judicial, Elsie Pérez Bertolini, explicó los detalles de la obra inaugurada, indicando que funcionará con grupo electrónico propio, cámaras de Seguridad y con un moderno sistema digital. Cabe remarcar que la nueva sede es el segundo módulo judicial de la localidad y fue construido por la empresa Arca. Por otra parte, también se encuentra en etapa de ejecución una tercera dependencia. Por su parte, el fiscal general César Sotelo, destacó la etapa de transformación en la que se encuentra la Justicia, al referirse a los presentes.



"No hay posibilidad de Desarrollo sin una justicia independiente"



El gobernador de la provincia expresó inicialmente que “este edificio es el esfuerzo de todos, como del Municipio por ceder los terrenos, del Poder Judicial por invertir sus recursos para poder hacerlo”, a la vez que recordó “al ministro (de Justicia nacional, Germán) Garavano, quien tuvo la oportunidad de apoyar este proyecto”.



Valdés consideró como fundamental la modernización de todos los estamentos del Estado para mejorar la calidad de Justicia, ya que “es un servicio, porque estamos hablando de hombres y mujeres que ponen a disposición de lo que dicta una norma, ley y Constitución”. “Estas inversiones no sólo hacen que se pueda tener un mejor órgano de Justicia, sino también hace a la calidad del servicio, para que los judiciales estén un lugar más confortable”, añadió.



Seguidamente, el mandatario dio cuenta que “éste no es el único edificio que se está construyendo, ya que para diciembre se inaugurará la tercera parte judicial de la ciudad y, por ende, se continuará con inversiones en este ámbito”.



“El Poder Judicial atraviesa por un cambio que es importante, y hoy por primera vez en mucho tiempo, se analiza un cambio de paradigma, para pasar del sistema mixto al acusatorio”, destacó, agregando que “es necesario que todos los operadores judiciales deban estar de acuerdo con estas nuevas reglas de juego”. “El sistema acusatorio implica una inversión y una transformación importante en todos los actores, me pongo en disposición del presidente para trabajar codo a codo, porque los Poderes del Estado deben tener un dialogo maduro”, resaltó Valdés.



En otro orden temas, el jefe de estado provincial sostuvo como necesaria la inmediata aplicación de institutos, “porque la sociedad reclama un servicio de Justicia más veloz y eficiente, siendo relevante el buen desempeño humano”. Además, resaltó la figura del ex gobernador, Ricardo Colombi “quien tomó la decisión de recortar sus facultades institucionales para comenzar a trabajar de otra manera, para que los jueces sean electos mediante concursos públicos”.



Para finalizar, el Gobernador se dirigió al titular del STJ, Guillermo Semhan, expresándole: “Presidente, tenemos que trabajar juntos para construir un Poder Judicial independiente, que respete cada garantía plasmada en la Constitución Provincial. Vamos hacer nuestro aporte desde el Ejecutivo, y espero que este sea el principio de un Poder Judicial próspero y eficiente para todos los ciudadanos”.



Seguidamente, Gustavo Valdés junto a las mencionadas autoridades judiciales, realizaron el tradicional corte de cinta para dejar inaugurado el flamante Tribunal, y posteriormente llevaron adelante el descubrimiento de una placa alusiva, con la presencia del ex mandatario provincial, Ricardo Colombi.



Palabras del presidente del STJ



El titular del Superior Tribunal de Justicia, Guillermo Semhan, sostuvo en primera instancia en el marco de la inauguración, que “es un honor inaugurar el segundo módulo del Poder Judicial donde funcionará el Tribunal Oral Penal, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa, la Sala de Audiencias, una Alcaldía de permanencia transitoria y de traslado de las personas en conflicto con la Ley Penal”. "El Tribunal Oral Penal, tiene competencia territorial de todo los hechos ilícitos cometidos en Mercedes, Curuzú Cuatía y Sauce, causas elevadas por los Juzgados Penales de Primer Instancias compuestos por tres Jueces. Y cuyo proceso es oral, público y contradictorio en audiencias continuas para establecer la base de la fundamentación y la argumentación de la decisión judicial. Es política pública del Poder Judicial el fortalecimiento institucional y pleno cumplimiento de la Constitución Nacional como Tratados Internacionales de Derechos Humanos", detalló el mismo.



Siguiendo, Semhan consideró que “para la construcción de obras nuevas necesitamos partidas especiales con aporte especial del Programa de Justicia 2020 y Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Sin ese compromiso, estas obras no se podrían concretar”. "Por eso bregamos como política de Estado a diálogo serio, maduro y respetuoso entendiendo las competencias y funciones del Poder Judicial como servicio público del estado constitucional de derecho”, ratificó el titular del STJ.



Por último, Semhan se refirió al proceso de modernización del Poder judicial, destacando que la misma se encuadra en estructuras edilicias, tecnológicas y de personal de recursos humanos, a la vez que -añadiendo a la información brindada por la directora de Arquitectura- dio cuenta que en las instalaciones funcionará un grupo electrógeno propio, cámaras de seguridad con un moderno sistema digital, un centro de mediación, la Escuela de Capacitación Judicial, Biblioteca Digital - Archivo y una alcaldía de tránsito.