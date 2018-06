Caputo enfrenta su primer "supermartes" al frente del Banco Central

Martes, 19 de junio de 2018

Vencen Letras por $ 530.000 millones. La entidad busca tentar a los bancos con los bonos emitidos el lunes.





El Banco Central de Luis Caputo enfrenta este martes una nueva prueba de fuego, con el vencimiento de Letras del Banco Central (Lebac) por $ 530.000 millones.



Uno de los compromisos tomados ante el Fondo Monetario es empezar a desarmar ese paquete, que llegó a casi $ 1,2 billones tras ser utilizado por el Central como forma de absorber pesos y evitar así una mayor presión sobre la inflación.





La estrategia que elaboró el Gobierno para bajar ese número es, por un lado, la emisión de títulos a más largo plazo por parte de Hacienda.





Un primer paso en ese sentido se dio el lunes, con la emisión de dos bonos por un total de US$ 4.000 millones a un año. Los fondos obtenidos de esta manera se utilizarán para cancelar los pasivos del Tesoro con el BCRA y este a su vez los empleará para cancelar Lebac.



Los bonos de Hacienda son también una manera de tentar a los bancos a desarmar sus posiciones en Letras del Banco Central. Y pueden ser usados como encajes (dinero inmovilizado que deben tener de manera obligatoria y que fue subido por Caputo).



Hace un mes, el BCRA había logrado renovar el 100% de las Lebac que se vencían por $615.000 millones, a una tasa del 40%, también con ofreciendo otros títulos tentadores a cambio, que habían sido emitidos por Finanzas.



Además, a lo largo de las últimas cuatro semanas, el BCRA fue adquiriendo Lebac en el mercado secundario, hasta reducir en 16% la masa de letras a renovar este martes.



Las medidas de Caputo



Además de elevar los encajes en pesos, el flamante titular del BCRA también bajó de 10 a 5% la posición en dólares que pueden tener las entidades financieras, obligándolas a no atesorar más divisas e incluso con la esperanza de que tengan que desprenderse de algunas.





Por otro lado, el lunes comenzó la licitación de reservas (a la espera de los fondos que ingresen el viernes del FMI). Con este movimiento, Caputo se asegura liquidez en un mercado demandante y trae previsibilidad a los bancos.



Otra pata del plan, que depende de la buena voluntad de las cerealeras, es que aparezca la oferta de los dólares de la soja. Los agroexportadores se comprometieron a liquidar un promedio de US$ 300 millones desde el viernes pasado y un total de US$ 4.000 millones entre junio y julio.



¿Qué pasó el supermartes pasado?

El pasado martes 15 de mayo también hubo un megavencimiento de Lebac. En ese caso, llegaban a $ 645.000 millones, equivalente al 65% de todo el dinero en circulación.



Y en esa licitación, Caputo jugó un rol clave. Fue el artífice del bono en pesos por casi US$ 3.000 millones que sirvió para absorber los pesos que se liberaban con el pago de Lebac y evitar que esos billetes se fueran al dólar. Ya el ex ministro de Finanzas había sido el que había sugerido ponerle un techo de $ 25 al dólar.



Esas dos medidas permitieron que se renovara el 100% de las Lebac.