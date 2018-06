Desde el campo afirman que inyectarán al mercado más de U$S 4.000 millones en julio Lunes, 18 de junio de 2018 Lo aseguró el presidente de la Sociedad Rural Argentina. Ayudaría a aliviar la tensión de la divisa.



En medio del plan que intentará aplicar el Gobierno para estabilizar el precio del dólar, que subió casi 12% la semana pasada, desde el sector agrario enviaron este lunes buenas noticias, al confirmar que inyectarán unos U$S 4.000 millones en julio.



El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Daniel Pelegrina, explicó que "en lo que va del mes, (el campo) ha liquidado más de US$ 2.500 millones" y adelantó que para julio "inyectará al mercado más de US$ 4.000 millones", un monto que considera "un fuerte impacto" para el sostenimiento de la economía.



El empresario calificó de "una buena noticia" para la competitividad del sector agroindustrial que la cotización del dólar sea de entre $28 y $29, aunque condicionó esa mejora a que los costos asociados no "copien" ese valor.



"Para el campo es una buena noticia, es un valor muy distinto al que teníamos. Para muchas economías regionales o para las economías de exportación va a generar posibilidades concretas de cerrar negocios", dijo.



Pelegrina remarcó que "si nuestros costos asociados copian inmediatamente ese valor, o si la inflación se acentúa, la ventaja se perdió".



"El dólar es uno de los componentes de la competitividad que claramente, a valores más altos, beneficia a determinadas economías regionales que venían muy golpeadas y que tienen una vinculación muy directa con la exportación", sostuvo.



No obstante, aclaró que "tenemos que trabajar sobre el resto: infraestructura, carga impositiva, logística y demás procesos para hacerlos más eficientes".



"Tenemos que revertir la balanza comercial y el campo va a jugar un rol muy importante en esto, y contribuirá al sostenimiento de la estabilidad", indicó.