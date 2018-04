Asumió Barrionuevo: "De acá saldrá la fórmula presidencial"

Jueves, 19 de abril de 2018

El líder sindical Luis Barrionuevo asumió formalmente como interventor del Partido Justicialista (PJ), tras la decisión de la jueza federal María Servini de ratificarlo en su cargo y elevar a la Cámara Nacional Electoral la decisión sobre la intervención partidaria. Fue después de que el presidente destituido, José Luis Gioja, apeló la medida.



Desde la sede porteña del PJ, el dirigente aseguró que de su mandato "saldrá la fórmula presidencial" para 2019 y prometió llamar a internas en el partido. "Soy un soldado de la Justicia. Se abren las puertas del peronismo", afirmó.



Durante su discurso, el dirigente presentó a Julio Bárbaro como coordinador de equipos y al periodista Carlos Campolongo, que será su vocero. También, llamó a los peronistas a "enamorar a la gente con gestión" y convocó a volver a los que "se fueron porque no tenían cabida". "Los que quieran competir en las internas que vayan a las elecciones y los que pierdan acompañarán al ganador. De acá saldrá la fórmula gloriosa el año que viene", sostuvo.



Tras conocerse la intervención, Barrionuevo fue el martes al edificio junto con militantes gastronómicos y logró ingresar para reunirse con Gioja durante 15 minutos. Sin embargo, el diputado nacional sanjuanino y presidente destituido se resistió a dejar el edificio y cederle el mando. Al salir Barrionuevo habló con la prensa en medio de una situación caótica, criticó a Gioja por "encerrarse en una oficina" y aseguró: "No venimos a pelearnos con nadie. La intervención era necesaria".



La primera medida que tomó Barrionuevo fue cambiar la cerradura de la puerta de entrada, mientras que desde el círculo íntimo del gremialista deslizaron que un grupo de asesores trabaja en revisar los libros contables y las cuentas bancarias del partido.



Tras la apelación presentada por Gioja, ahora la Cámara Nacional Electoral deberá decidir si mantiene la medida y al interventor Barrionuevo, o si acepta los argumentos de los extitulares del PJ y da marcha atrás a la orden de la jueza.



El sindicalista criticó además que el Ejecutivo "no conoce la pobreza" y opinó: "Conocen el country, Punta del Este, Miami. Es un Gobierno liberal que está hecho para ganar plata, pero el país está hecho para gobernar para todos".



En el comienzo del acto también hubo una chicana para la expresidenta, Cristina Kirchner, que conformó su propio espacio Unidad Ciudadana. "Buenos días a todos... y a todas", saludó el dirigente y soltó una risa.



