Presionado por Carrió y la UCR, el Gobierno recalcula el tarifazo

Jueves, 19 de abril de 2018

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, convocó a los jefes parlamentarios de Cambiemos a una reunión en la Casa Rosada, tras la fallida sesión en Diputados.





El Gobierno convocó a los jefes parlamentarios de Cambiemos a una reunión en la Casa de Rosada, para tratar la suba de las tarifas, tras la fallida sesión especial en Diputados que impulsó la oposición, y tras el anuncio de la diputada Elisa Carrió sobre "una nueva instancia de negociación" con el PEN, según adelantó la agencia Telam.



Sobre la reunión que tendrá lugar este jueves se refirió el presidente del interbloque de diputados oficialistas, Mario Negri, quien se refirió a la propuesta que la UCR le elevará -a través de su presidente, Alfredo Cornejo- al Gobierno nacional para atemperar el impacto del aumento de las tarifas del gas. “Nuestro partido forma parte de Cambiemos y busca colaborar sin hacer propuestas irracionales. Somos un partido con un fuerte vínculo con la clase media y las fuerzas productivas que colaboran día a día en el crecimiento del país, como las pymes y los productores”, expresó el diputado cordobés.



“Lo único que puedo adelantar del planteo que la UCR le hará al Gobierno nacional es que busca trabajar sobre el costo de las tarifas para que la estacionalidad no genere picos en el pago de las facturas”, manifestó Negri al ser consultado por la prensa acreditada en el Congreso.



Están convocados también los dirigentes de la Coalición Cívica, cuya líder, Elisa Carrió, elevó el lunes un pedido de informes al jefe de Gabinete sobre el tema. Ella no estará en la reunión prevista para este jueves, pero a través de Twitter señaló que su recomendación es “abrir una instancia de negociación entre la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo, sobre la base de soluciones alternativas con toda la información requerida en nuestro proyecto y la interpelación de los representantes de la empresa y entes de control”.



Elisa Carrió sobre las tarifas: "Ni demagogia ni intransigencia"

“Antes o después, esto va suceder”, agregó, agradeciendo a Dios que “se abre una instancia de negociación, motivo por el cual se posterga la sesión para la semana que viene, y es de resaltar la actitud del señor Marcos Peña para lograr ello”. “Así funciona un gobierno con alianza electoral, pluralismo, diálogo y racionalidad”, concluyó Lilita.



Qué dice el documento que elaboró el radicalismo



• Aplicar un mecanismo que prorratee el mayor consumo de los bimestres 3ro, 4to y 5to del 2018 (temporada invernal), en el consumo del 6to, 1ro y 2do bimestres subsiguientes (temporada estival).



• Posponer el 50% de la última cuota de la Revisión Tarifaria Integral (RTI), pasando el mismo para que efectivamente se aplique en octubre del 2019.



• Posponer las modificaciones en la estructura de la Tarifa Social por un bimestre, y aplicar en el 4to y 5to bimestre dicha modificación pero en forma progresiva, apoyado de una fuerte campaña comunicacional para concientizar a los beneficiarios de la tarifa social, informando cual es el monto real de lo que deberían pagar y que se anticipe en facturas pro forma, cual serían los montos a ser pagados si no se corrigen malos hábitos de consumo.



Como medidas de mediano y largo plazo, que necesitan de un estudio detallado y probablemente de aprobación legislativa, se propone:



• En general los consumos comerciales no presentan características tan marcadas de estacionalidad que permitan el prorrateo del gasto, por eso planteamos analizar la posibilidad de que los saldos del IVA, producto de los servicios públicos, tengan un mecanismo de reintegro eficaz. De esta manera el comerciante aliviaría el monto final de su factura.



• Crear un fondo compensador que permita anticipar la estabilización del precio del gas, utilizando un precio intermedio entre el precio actual y el costo a largo plazo. El fondo compensador evitará un pico, que indudablemente puede generar una fuerte caída en la actividad productiva y un fuerte impacto social. Entendemos que estas propuestas se tomarán y analizarán con la buena voluntad con que las estamos presentando. No pretendemos marcar errores, sino proteger a un equipo de gobierno del que somos parte y que indudablemente nos continuará brindando satisfacciones a todos los argentinos.



En las estimaciones puede observarse como un usuario de consumos medios reduciría su factura del periodo invernal sustancialmente sumando el efecto del prorrateo de la tarifa más el nuevo escalonamiento de la RTI.



Por ejemplo: un usuario de la categoría R23, que con el actual mecanismo de facturación recibirá una factura bimestral –correspondiente al pico invernal– de $ 2993, el equivalente a 2 pagos mensuales de $ 1390.



Sin embargo aplicando una TARIFA PLANA promedio la factura se reduce a $ 1442, que se podrán pagar en 2 pagos mensuales de $ 721,-.



Del mismo modo, si se aplica una TARIFA ESTACIONAL, la misma factura se reduce a $ 1979, es decir pagos mensuales de $ 989.