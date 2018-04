La familia Maldonado reconoció que recibe asistencia económica del Estado

Miércoles, 18 de abril de 2018

Aseguran que la solicitaron para poder seguir el avance de la investigación.





La familia de Santiago Maldonado reconoció a través de un comunicado que recibe asistencia económica del Estado. En total, desde que el artesano desapareció el 1 de agosto en medio de un operativo de Gendarmería en Cushamen recibió $ 1.467.000 en concepto de viajes, traslados, alojamientos y honorarios para sus abogados, según un documento trascendió y que figura en el expediente judicial que investiga la muerte del joven.



En el comunicado la familia Maldonado asegura que por consejo de la abogada que los representa, Verónica Heredia, el 29 de agosto de 2017 le solicitaron al Estado que "se ponga a disposición de la familia Maldonado los recursos, cualesquiera sean, económicos o materiales, de manera que se garantice la continuidad de la búsqueda con vida de Santiago".



Los Maldonado aseguran que llevaron adelante ese pedido porque no podían afrontar los gastos económicos para seguir adelante el avance de la investigación. " A partir del 2 de agosto de 2017 nuestras vidas cambiaron abruptamente, debimos dejar nuestra casa y nuestro trabajo. Es lo que debíamos hacer y así lo hicimos. A todos los obstáculos a los que debimos enfrentarnos para saber dónde estaba Santiago, qué le había sucedido -persecuciones, seguimientos, espionajes, hostigamientos, humillaciones, malos tratos, mentiras, especulaciones- nos enfrentamos con los económicos. Por sugerencia de nuestra abogada Verónica Heredia, realizamos la petición el 29 de agosto a fin que el Estado removiera los obstáculos económicos que garantizara nuestro acceso a la justicia".





Para justificar el pedido ante el Estado, la familia explica en el comunicado que los hechos y la causa se investigaban a "2000 kilómetros del lugar donde residimos los familiares". "No teníamos ningún conocimiento ni práctica en procesos administrativos, judiciales ni políticos. No pertenecemos a ninguna organización social ni partidaria. Los tribunales judiciales a donde debimos recurrir a fin de conocer las investigaciones, intentar hablar con el juez y la fiscal a cargo, hacer las presentaciones, concurrir a audiencias, realizar nuestras investigaciones, queda a 90 km del lugar donde desapareció Santiago, alejándose aún mas de nuestros hogares y de nuestro lugar de trabajo".





Al final del comunicado, aclaran que "la asistencia económica del Estado a las víctimas y los familiares de las víctimas es una obligación del Estado asumida en tratados internacionales incorporados a nuestra Constitución".



Según una cédula judicial que trascendió donde se detallan los pagos que el Estado le giró a la familia Maldonado, se detallan gastos en pasajes y viáticos por $ 740.633, en alojamiento por $ 110.303, en honorarios por $ 300.000 y otros gastos por 316.783.