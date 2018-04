La oposición apuesta a una sesión especial para congelar y retrotraer tarifas

Martes, 17 de abril de 2018

Además del kirchnerismo, se suman otros peronistas y la izquierda. Intentan sumar a Carrió y a la UCR.







El bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria-PJ, junto a otros bloques parlamentarios, intentará realizar una sesión especial este miércoles, desde las 11, con el fin de tratar los numerosos proyectos que proponen congelar las tarifas de los servicios públicos y retrotraer los precios a diciembre de 2017.



El pedido se justifica en "la creciente preocupación de familias, comerciantes, empresarios, industriales, Pymes, cooperativas, clubes de barrio, sociedades de fomento y usuarios en general agobiados por los excesivos aumentos que desde hace dos años vienen padeciendo, en un contexto de creciente inflación y caída del consumo".





Desde la bancada kirchnerista, recordaron que "para el miércoles también está convocado un ruidazo 'contra el aumento de tarifas y el ajuste', en tanto el jueves, a las 19, partirá desde el Congreso la 'Marcha de las velas', como símbolo de las restricciones que viven muchos hogares donde la cuenta de la luz no se puede pagar, convocado por la CTA".



Todo comenzó con un proyecto que presentó Cristina Kirchner en el Senado pero desde Diputados, sus legisladores intentarán sumar voluntades de diferentes bloques para impulsar en la Cámara baja un freno al alza tarifaria. Las disidencias de Elisa Carrió y de los radicales a los incrementos tarifarios entusiasma a los K para conseguir quórum y frenar los aumentos.



La presentación de Carrió está ya en la comisión de Defensa del Consumidor y en la de Energía, por lo que la Coalición Cívica-ARI apostará a esa discusión y no confluirá con los K en la sesión impulsada para este miércoles.​



La senadora nacional Cristina Kirchner presentó este martes un proyecto de ley para que el Gobierno suspenda por dos años los aumentos en las tarifas de los servicios públicos de electricidad, gas por redes y agua corriente para usuarios residenciales, pymes y cooperativas de trabajo y retrotraiga su costo al 1 de enero de 2017.



En la iniciativa, difundida tras el anuncio de la dirigente de Cambiemos, Elisa Carrió, de presentar otro proyecto tendiente al control del aumento de tarifas, la ex presidenta propone crear en el ámbito del Congreso un Comité Nacional de Emergencia Tarifaria con el objetivo de "supervisar, controlar e implementar la ley".



"Además de estas medidas urgentes para cuidar el bolsillo de los argentinos y argentinas ante el brutal ajuste de tarifas, realizamos una propuesta para resolver el problema de fondo mediante una Revisión Tarifaria Integral", explicó la senadora en su cuenta de Twitter.



El pedido de sesión encabezado por el FPV-PJ se suma al anuncio de la diputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, sobre la presentación de un proyecto en el que pide informes al jefe de Gabinete, Marcos Peña, respecto de la aplicación de los aumentos de las tarifas de los servicios públicos por parte de las empresas prestatarias, y los controles realizados por los entes reguladores y el Ejecutivo.





A la intención del kirchnerismo se sumaron Nicolás del Caño y Nathalia González Seligra, diputados nacionales del PTS-Frente de Izquierda, quienes señalaron que "estamos impulsando junto a otros bloques de la oposición una sesión especial en Diputados en forma inmediata para debatir los diferentes proyectos contra el tarifazo que golpea duramente al pueblo trabajador desde que asumió este gobierno, que no se ha cansado de regalarle beneficios a las empresas".



Del Caño dijo que "desde nuestro bloque hemos presentado un proyecto de ley que establece el congelamiento de las tarifas y deja sin efecto todo aumento anunciado desde el 1° de enero de 2018 en energía eléctrica, transporte público, peajes, gas domiciliario, comunicación, agua potable y cloacas domiciliarias. Nuestro proyecto también plantea que se constituya una comisión para la auditoria y balance tanto de los subsidios que recibieron las empresas de servicios públicos privatizados, como sobre sus ganancias e inversiones". "Acá las que siempre ganan son las empresas: primero con las privatizaciones, luego con los subsidios y ahora con los aumentos brutales que les regala el macrismo de la mano de Aranguren", agregó.



También se sumó a la iniciativa el Bloque Peronismo para la Victoria. La diputada Lucila De Ponti afirmó que "los sucesivos tarifazos destruyeron el poder adquisitivo de la sociedad argentina y están dañando legalmente la actividad productiva de las Pymes".



"No es casual que la inflación alcance casi el 7% en el primer trimestre, el aumento de tarifas impacta directamente sobre todos los productos de consumo básico. Con cada aumento de tarifas los argentinos son un poquito más pobres", indicó De Ponti.





Otra legisladora de ese espacio, Araceli Ferreyra, indicó que “proponemos revisar todas las modificaciones en las tarifas establecidas desde el 1 de enero de 2016, en los servicios públicos”.



“En el proyecto que presentamos, también se establece que a los usuarios de las provincias y regiones del país no se les podrá aplicar, en ningún caso, tarifas superiores a las que se establezcan para usuarios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”, indicó Ferreyra.



La intención del kirchnerismo es lograr número para sesionar y así, polemizar con la administración de Mauricio Macri. Pero tratando de sumar alguna voluntad cercana al oficialismo, basado en el pedido de informes que Carrió hizo al jefe de Gabinete Marcos Peña sobre el tema Tarifas, y lograr quórum para imponer un freno al alza tarifaria.