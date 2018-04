Aída Ayala pasó por el juzgado de Niremperger pero no declaró Siguiente Lunes, 16 de abril de 2018 La diputada nacional Aída Ayala asistió este lunes al mediodía al Juzgado de Zunilda Niremperger por su imputación en la investigación federal llevada adelante llamada Lavado II, y por la cual Patricio Sabadini pidió su detención, previo desafuero.

El delito que se le imputa es lavado de activos, agravado por ser miembro de una banda y funcionaria pública en calidad de coautora, durante su gestión como intendente de Resistencia. “No me han citado así que vengo a ver qué pasa”, declaró Ayala ante la prensa y dijo: “Nunca en mi vida tuve fueros, vengo a ver de qué se me acusa y de qué se trata” la megacausa. La exintendente de Resistencia realizará mañana, a las 8, su declaración indagatoria.



Asistió junto a su abogada defensora Olga Mongelós pero no tuvo contacto con Niremperger. Según ella misma explicó a los medios, lo hizo para “dejar constancia en base a trascendidos sobre empresas que han sido contratadas por el Municipio cuando fu intendenta hace dos años y medio atrás”.



Habló de "gravedad institucional" al hacer referencia a su imputación como "jefa" de la banda que se investiga y resaltó: “Quiero ver las pruebas, tengo derecho a saber de qué se me acusa". Y en su defensa sumó: “Ustedes me conocen, los vecinos me conocen. Yo soy una servidora pública no soy una empresaria, no tengo relaciones con las empresas”. Cuando uno es intendente, trabaja con empresas, con empleados municipales, con un gabinete, funcionarios que definen a través de los empleados municipales, cada uno de los pasos a seguir”. Reivindicó su gestión y afirmó: “Todo lo que hice durante los 12 años de gestión lo hice con transparencia, con un sistema prolijo".



La diputada nacional por Cambiemos acudió al Juzgado Federal de Primera Instancia de Resistencia, ubicado en Cangallo 165. Allí, la jueza Zunilda Niremperger lleva la causa que investiga supuestos manejos ilícitos al momento de otorgar la concesión de la recolección de basura a la firma PIMP S.A. en el 2014. La misma, confirmó a Diario Chaco que se citó a Aída Ayala a declaración indagatoria para mañana a las 8.



“VOY A VENIR LAS VECES QUE TENGA QUE VENIR, NO ME VOY A ESCONDER”



Ayala dijo que responderá “punto por punto, causa por causa” lo que se investiga y resaltó: “Claro que no me voy a esconder, por eso vengo y voy a venir todas las veces que tenga que venir”. Y atrubibuyó el proceso a una "campaña política" en su contra.



Consultada sobre su situación a nivel nacional por este proceso, la diputada aportó: “El Presidente sabe todo, él espera esto de todos sus funcionarios, de todos los que somos Cambiemos. Venir, hablar y enfrentar las situaciones y lógicamente la verdad siempre triunfa. Y Dios sabe”.



En el Juzgado se le explicó a Ayala que no se podía tomar indagatoria en ese momento porque se debe notificar a la Fiscalía Federal y se la citó para este martes a las 8.



¿EL OFICIALISMO LE SUELTA LA MANO A AÍDA?



Esta mañana, el diario La Nación confirmó que el Oficialismo apoyará el desafuero de la diputada de Cambiemos Aída Ayala, en el marco de la investigación por los presuntos delitos de lavado de dinero y evasión tributaria. Según esta iformación, "Cambiemos no va a poner obstáculos" en avanzar con el tratamiento del pedido de desafuero de la chaqueña. Y hasta resaltaron que “avanzará rápidamente”.