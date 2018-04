Un fiscal se opuso a que Cristóbal López salga del país Lunes, 16 de abril de 2018 El dueño de Indalo había pedido autorización para viajar a España, pero el fiscal Pollicita dictaminó que no era conveniente. Decide el juez Ercolini



Cristóbal López pidió al juez Julián Ercolini autorización para viajar a España. Y ya obtuvo el primer rechazo por parte del fiscal Gerardo Pollicita, quien se opuso a concederle el permiso para salir del país. Falta la decisión del juzgado.



Desde que pesa sobre él la prohibición de cruzar las fronteras, el dueño del Grupo Indalo obtuvo en cuatro oportunidades permiso de la justicia para viajar. Debe informar y consultar al juzgado si puede salir del país, ya que en la causa donde el juez Ercolini lo procesó por defraudación al Estado por no pagar con Oil Combustibles el Impuesto a la Transferencia de los Combustibles (ITC) por 8.000 millones de pesos, se le prohibió la salida pese tras la excarcelación otorgada por los camaristas Eduardo Farah y Jorge Ballestero.



El juez de la causa pidió su opinión al fiscal Pollicita, quien sostuvo que el empresario K ”fue procesado por graves hechos de corrupción que le fueron atribuidos”. Recordó así, en el escrito al que accedió Clarín, que el 20 de diciembre López quedó detenido ya que “existía la posibilidad que pueda eludir el accionar de la justicia y/o obstruir el curso de la investigación”.





Pollicita considera que López aún cuenta con medios económicos, “los contactos personales y de negocios necesarios y un sofisticado andamiaje societario cuyas redes se articulan, incluso hacia el extranjero, lo que le permitiría ausentarse del proceso”. Estos mismos argumentos fueron volcados en el dictamen de este lunes en el que rechazó autorizar la salida del país del empresario K.



Por ello, el representante del Ministerio público Fiscal “desaconseja autorizar la salida hacia España”, como solicitó Cristóbal López.





Pese a la libertad que obtuvo junto a su socio Fabián De Sousa tras la resolución de la Cámara federal porteña firmada por los jueces Ballestero y Farah, donde además se modificó la calificación de defraudación al Estado a retención indebida de tributo, el fiscal ante la Cámara, Germán Moldes, pidió que los dueños del Grupo Indalo vuelvan a prisión y se dicte la prisión preventiva de Ricardo Echegaray, también procesado en la causa.



La situación fue considerada por Pollicita, quien mencionó dicho punto y entendió que al no expedirse aún la Cámara de Casación al respecto, no debe permitirse que López se ausente del país. Además, mencionó que al dejarlo en libertad “ se tomaron una serie de medidas tendientes a garantizar la sujeción de los acusados al proceso como la comparecencia mensual ante el juzgado”, expresa el escrito.





Así, se planteó que las condiciones actuales difieren de las anteriores cuando -antes de quedar procesado y detenido-, se le autorizó a salir del país.