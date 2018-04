Ordenan la detención de Eduardo Fellner por el desvío de fondos para viviendas sociales

Jueves, 12 de abril de 2018

Está acusado de girarle más de 1.300 millones de pesos a la Tupac Amaru para viviendas que nunca fueron construidas.







El juez Isidro Cruz ordenó este miércoles la detención del ex gobernador de Jujuy Eduardo Fellner en el marco de la denominada “Megacausa”, que investiga el desvío de 1.300 millones de pesos que la organización Tupac Amaru habría cobrado para la construcción de 2.200 viviendas sociales nunca realizadas.



Efectivos policiales llegaron por la noche hasta su casa particular, pero no lo encontraron, confirmaron a Clarín fuentes con acceso al expediente. Una vez detenido, Fellner será trasladado al penal de Gorriti. También circulan versiones de que se entregaría en las próximas horas.



Eduardo Fellner se enteró del pedido de detención librado en su contra estando en Buenos Aires donde se desempeña como asesor del Bloque Justicialista de la Cámara de Diputados,





Así también lo supo Clarín de dirigentes cercanos al ex gobernador. "Es un mamarracho: no estaba procesado, no lo llamaron a indagatoria y ahora libran esta orden por los fondos de las Cooperativas de Milagro Sala que, todo el mundo sabe, iban directo de Nación a la Tupac", detalló esta noche un dirigente.



El pedido de detención lo tomó por sorpresa. "Está conmocionado", aportó la fuente que habló con el ex gobernador jujeño. Una vez librada la orden de detención fueron a su casa en el barrio de los Perales, en San Salvador de Jujuy, pero allí solo se encontraban sus hijos.



Si bien desde el entorno de Fellner aseguraron que el exmandatario todavía no sabe cuáles serán los pasos a seguir, en Jujuy circulan dos versiones: una es que se entregaría en las próximas horas, mientras que la otra refiere a que dilataría el hecho de entregarse para tramitar la excarcelación.



Fellner, que fue presidente del PJ nacional y forma parte de staff de asesores del Bloque Justicialista que preside Pablo Kosiner, tiene una dolencia cardíaca grave, que quizás lo invoca para pedir una eximición.



A última hora de este miércoles, hubo conversaciones entre integrantes del bloque Justicialista en las que se expresó preocupación porque en la misma semana se interviene el PJ y se ordena la detención de un ex presidente del PJ y ex gobernador.



El juez de Control Nº4 también dispuso los arrestos de Luis Cosentini, exministro de Tierra y Vivienda; Lucio Abregú, extitular del Instituto de Vivienda y Urbanismo (IVUJ); Héctor Carrizo y José Mercado, exintegrantes de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP); y Claudia Trenque, exescriba de la Tupac Amaru.



La orden de detención se produjo luego de que a principios de año el Superior Tribunal de Justicia ratificara la competencia del gobierno provincial encabezado por Fellner en la investigación del fraude, debido a que la defensa del exmandatario justicialista consideraba que, por tratarse de fondos nacionales, el que debía intervenir era el fuero federal.



Fellner había sido incluido dentro de la acusación de "asociación ilícita" que encabezaba Milagro Sala -que está detenida desde el 16 de enero de 2016- junto a otros funcionarios provinciales y nacionales, como el ex secretario de Obras Públicas, José López.





De manera inesperada, el juez Cruz aceptó en la noche del miércoles el pedido de detención que había realizado el fiscal Diego Cussel y envió a las fuerzas de seguridad al domicilio de Fellner de San Salvador de Jujuy, pero no lo encontraron.



La maniobra que se investiga es el desvío de fondos nacionales destinados a viviendas sociales. En principio serían unas 2.200 casas que costaron más de 700 millones de pesos. Estas fueron pagadas en su totalidad, pero nunca se hicieron. Los planes eran administrados por la Tupac Amarucon los recursos girados por el gobierno de Cristina Kirchner y la intervención de la provincia.





De acuerdo con las fuentes del caso, Fellner quedó salpicado por la firma de un decreto que facilitó esas maniobras ilícitas. Si bien el monto original era de 700 millones, en el expediente -en el que la Oficina Anticorrupción, que encabeza Joaquín Millón, es querellante- la cifra del desfalco asciende a unos $ 1.300 millones en total.



El perfil de Fellner



Nacido en Córdoba, Fellner gobernó Jujuy en dos períodos: 1998-2007 y 2011-2015. Entonces, buscó la reelección y fue derrotado por el actual mandatario provincial, el radical Gerardo Morales. También presidió el Partido Justicialista entre 2014 y 2016 y encabezó la Cámara de Diputados de la Nación durante la primera presidencia de Cristina Kirchner.