La guía definitiva para seguir el histórico debate por el aborto

Martes, 10 de abril de 2018

Este martes Diputados inicia formalmente a nivel de comisión el debate histórico sobre la despenalización de esta práctica.







La Cámara de Diputados inicia formalmente este martes a nivel de comisión el debate histórico sobre la despenalización del aborto, con una audiencia donde expondrán constitucionalistas, especialistas, periodistas y artistas sobre esta iniciativa que divide las aguas en el Congreso. El resultado final de esta votación prevista para junio es una incógnita.



De hecho, los impulsores de la legalización del aborto aún no tienen garantizado un dictamen de mayoría en el plenario de comisiones de Legislación General, Salud Pública, Familia y Legislación Penal, ni tampoco tienen los votos para asegurar la aprobación de esta propuesta.





Hasta ahora 95 diputados están a favor del proyecto, unos 104 se han pronunciado en contra, mientras que la balanza será inclinada por otros 56 -ya que no se cuenta al ex ministro de Planificación Julio De Vido, fue desaforado para su posterior detención-, que se manifiestan indecisos o que prefieren no difundir su postura entorno a la cuestión.



En este contexto, los diputados abrirán a las 10 un debate que tendrá el mismo impacto y quizá incluso superior que cuando el Congreso, en 1987, en el gobierno de Raúl Alfonsín, decidió dar el debate sobre el divorcio o cuando en el 2009 avanzó en la ley sobre el matrimonio igualitario.



La primera jornada será coordinada por el presidente de la comisión de Legislación General, Daniel Lipovetzky, junto a los titulares de Salud, a cargo de Carmen Polledo (PRO); de Familia, Alejandra Martínez (UCR-Jujuy) y de Legislación Penal, que encabeza Gabriela Burgos (UCR-Jujuy). Expondrán a la mañana los especialistas a favor de esta propuesta.



Los exponentes a favor:



-Paola Bergallo (abogada, docente universitaria e investigadora del CONICET)



-Marta Alanis (Titular de Católicas por el Derecho a Decidir)



-Marcelo Alegre (jurista y especialista en ética aplicada)



-Andrés Gil Domínguez (abogado constitucionalista)



-Mariana Romero (Coordinadora del Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva de la Argentina)



-Martín Bohmer (abogado y profesor universitario)



-Gastón Chillier (Director Ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales)



-Susana Chiarotti (abogada, funcionaria de la OEA)



-Dora Barrancos (socióloga, historiadora y directora del CONICET)



-Nelly Minyersky (abogada, especialista en Derecho de Familia, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal,

Seguro y Gratuito)



-Leonardo Caruana (secretario de Salud Pública de Rosario)



-Sandra Vázquez (ginecóloga del Hospital Argerich, directora de la Fundación para la Salud Adolescente)



-Marta Rosenberg (psicoanalista feminista e integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y

Gratuito)



-Luis Novaresio (periodista)



-Carla Peterson



-Griselda Siciliani (actrices)



Los exponentes en contra:



-Rodolfo Barra (exjuez de la Corte Suprema)



-María Angélica Gelli (abogada especialista en Sociología Jurídica)



-Alberto Bianchi (abogado constitucionalista)



-Raquel Graciela Bolton (médica experta en bioética)



-Oscar Botta (director ejecutivo de Profamilia)



-Alejandra Planker (profesora de filosofía y asesora técnica del Instituto para el Matrimonio y la Familia de la UCA)



-Ernesto Beruti (jefe del Servicio de Obstetricia del Hospital Austral)



-Úrsula Basset (doctora en Ciencias Jurídicas de la UCA)



-Jorge Aquino (director del Laboratorio de Biología del Desarrollo del Hospital Austral)



-Alejandro Rodríguez (abogado)



-Diego Montes de Oca (médico pediatra)



-Cristina Miguens (directora de la revista Sophia)



-Mónica del Río (directora del portal Notivida)



-Nicolás Lafferriere (doctor en Ciencias Jurídicas de la UCA y profesor universitario)



-Verónica Porcelli (militante "provida")



-Gustavo Carrara* (obispo)



La serie de encuentros que se efectuará en el Salón 2 del Anexo C sólo podrá contar con la participación de los 120 legisladores que componen las cuatro comisiones y los expositores, mientras que los asesores y legisladores que no forman parte de estos grupos de trabajo podrán seguirlo desde otras salas.



El clima en la calle



La controversia que genera la propuesta para legalizar la interrupción del embarazo hasta la semana 14 que divide a los bloques políticos y a la sociedad podrá sentirse durante toda la jornada en los alrededores del Congreso donde se anuncian dos marchas a favor y en contra del proyecto.



Desde las 10 se concentrarán en la Avenida Rivadavia a la puerta del Congreso las militantes de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal Seguro y Gratuito, la hora en que está previsto el comienzo del primer bloque de exposiciones, con voces a favor de la iniciativa. Culminarám apenas finalizado el segundo bloque de discursos con un nuevo "pañuelazo" a las 18 bajo la consigna "Ni una muerta ni una presa más por aborto clandestino".



Unas horas antes, a las 13:30, realizarán una conferencia de prensa para resumir las exposiciones a favor de la iniciativa, que se concentrarán en el primer bloque de discursos, entre las 10 y las 13.



A la tarde hará lo propio las organizaciones agrupadas en "Pro Vida", que se concentrarán a las 15.30 frente al anexo de la Cámara baja para hacer un "banderazo" en el Congreso para manifestar su "rotundo rechazo al aborto y demandar políticas en favor de la mujer y del niño por nacer".



Será inevitable que grupos de ambos sectores se crucen en las inmediaciones del Congreso. Si bien desde ambos comandos de campaña se comprometieron a evitar cualquier tipo de provocación, todo indica que la tensión será latente dado que durante varias horas de la tarde convivirán ambas manifestaciones. Para minimizar los riesgos de incidentes, se podría disponer un vallado que separe a los dos grupos.