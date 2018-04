Procesaron a Echegaray: irá preso si no paga $1 millón en 10 días Lunes, 09 de abril de 2018 Es por contrabando agravado de la compra de autos diplomáticos.

El exjefe de la AFIP Ricardo Echegaray fue procesado por contrabando agravado en la compra de un auto diplomático. El juez en lo penal económico Diego Amarante lo encontró culpable y lo embargó por 5 millones de pesos. Pero lo más sensible para el exrecaudador es que si en diez días no paga una fianza de 1 millón de pesos irá preso.



Echegaray está acusado por haber otorgado una franquicia impositiva a un funcionario de Taiwán para que ingresara a la Argentina un auto de alta gama. El beneficio fue para Chun Teh Hsieh que pudo ingresar al país libre de impuesto un Mercedes-Benz E 350. Esto ocurrió en 2007 cuando Echegaray era director general de Aduanas.



El juez procesó también a Chun Teh Hsieh y consideró que toda la operación fue ilegal. Por un lado, sostuvo que Echegaray no tenía esa potestad, y por el otro, el funcionario de Taiwán se arrogó un beneficio que no le correspondía por su categoría diplomática.



Este es el segundo revés judicial que suma Echegaray en menos de una semana. En una de las causas mas escandalosas, Casación decidió el jueves pasado revisar el fallo que liberó a Cristóbal López y Fabián De Sousa en la causa por la multimillonaria deuda del impuesto a los combustibles líquidos de la petrolera "Oil Combustibles". Por este caso, está procesado Echegaray.



Los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Farah (el tercero, Leopoldo Bruglia, votó en disidencia) habían resuelto en un polémico dictamen el 16 de marzo morigerar la acusación contra los empresarios y así recuperaron la libertad. La deuda impositiva de unos 8.000 millones de pesos por la cual son investigados López y De Sousa corresponde al impuesto a la transferencia de los Combustibles (ITC) que la empresa Oil Combustibles, del Grupo Indalo, cobraba pero no pagaba luego en la AFIP.