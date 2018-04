Tres ADN negativos abonan la denuncia de tumbas apócrifas

Lunes, 09 de abril de 2018

Son de tres familias que participaron en el proceso de identificación. El convenio solo incluía sepulcros NN y sus caídos estarían bajo una lápida colectiva mal nominada.





Tres de los 17 soldados argentinos NN que aún no pudieron ser identificados en Malvinas podrían estar enterrados en el cementerio de Darwin, pero en una tumba colectiva que tiene una lápida con nombres incorrectos. Su “negativo” abona las denuncias que desde hace tiempo se conocen sobre la existencia de placas apócrifas en las islas.



Las familias Treppo, Nasif y Pereyra dieron muestras de ADN para localizar los restos de sus deudos entre las 121 tumbas con la inscripción “Soldado argentino solo conocido por Dios”, pero el resultado fue negativo. Según los registros originales del cementerio, los tres podrían estar en otra tumba mal nominada, pero esta no fue analizada ya que el proceso de identificación solo previó la exhumación de sepulcros sin nombre.



Los tres soldados eran gendarmes del Escuadrón Alacrán, una unidad de combate que el 30 de mayo de 1982 sufrió seis bajas en el Monte Kent, cerca de Puerto Argentino, luego de que un misil inglés derribara su helicóptero.



Poco después de la guerra, el militar inglés Geoffrey Cardozo, enviado a Malvinas con la misión de organizar el cementerio, confeccionó un listado en el que volcó informaciones que componen la “trazabilidad” de los cadáveres sepultados. Esa fue la base documental que utilizó el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para el proceso de identificación.



Según el registro de Cardozo, en la tumba C.1.10 de Darwin se enterraron restos humanos NN de cuatro tripulantes de una aeronave que habían sido hallados en Monte Kent. Es decir que allí podrían yacer los tres gendarmes que ahora no pudieron ser identificados.



El problema es que, actualmente, en la lápida de esa tumba colectiva figuran nombres incorrectos. Junto a uno de los miembros reconocidos del Alacrán, Julio Ricardo Sánchez, aparecen tres soldados de la Fuerza Aérea que murieron en fecha distinta y a varios kilómetros del Monte Kent, durante un ataque inglés a la Base Aérea Militar Cóndor cerca de Pradera del Ganso, en la zona de Darwin.



Eso no fue siempre así. Tal como demuestra la foto que acompaña esta nota, originalmente la tumba C.1.10 decía en inglés: “Cuatro soldados argentinos solo conocidos por Dios, incluyendo al alférez Julio Ricardo Sánchez”. La nominación errónea se produjo recién en 2004, cuando el cementerio de Darwin fue remodelado bajo la gestión de la Comisión de Familiares de Caídos en Malvinas. Fue entonces cuando se colocaron las lápidas actuales, entre ellas, la apócrifa que hoy impide la correcta identificación de los restos del Monte Kent.



El resultado negativo del ADN que se hicieron las tres familias en cuestión confirma, por lo tanto, las presunciones de serias irregularidades e inconsistencias en el cementerio de Darwin. Desde fines del año pasado, PERFIL consultó al respecto a todos los actores involucrados: Cardozo, CICR, Comisión de Familiares, Gobierno. Nadie pudo o quiso explicar cómo se produjo el error ni quién fue responsable.



La Secretaría de Derechos Humanos está al tanto de la situación, pero sus voceros dicen que no se puede hacer nada al respecto ya que el acuerdo humanitario con el Reino Unido solo autorizó el análisis de las tumbas anónimas. Agregan que, para que se investigue el caso puntual de la tumba C.1.10, es necesario que las familias involucradas hagan un reclamo formal. Por lo pronto, al menos dos de ellas viajaron a Malvinas junto a los familiares que sí pudieron localizar los restos de sus deudos.