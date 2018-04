El Gobierno autorizó a volar a la estadounidense Polar Líneas Aéreas Lunes, 09 de abril de 2018 La decisión fue comunicada este lunes en el Boletín Oficial. La empresa podrá explotar servicios no regulares nacionales e internacionales, tanto de pasajeros como de carga.





El Gobierno nacional oficializó hoy la autorización para que la empresa Polar Líneas Aéreas S.A realice "servicios no regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo y de carga exclusiva utilizando aeronaves de gran porte".



Según la resolución 296/2018 del Ministerio de Transporte, publicada este lunes en el Boletín Oficial, la concesión es por 15 años y la empresa tendrá un plazo de 180 días para iniciar sus actividades luego de la obtención del Certificado de Explotador de Servicios Aéreos.



Entre las rutas que podrá operar figuran las que unen la provincia de San Luis con Córdoba, Mendoza, San Juan, Buenos Aires, Neuquén y Santa Cruz, entre otras. También podrá volar entre La Plata y Bariloche; entre Córdoba y Chaco; entre Córdoba y Santa Cruz; y entre Buenos Aires y Ushuaia, con varias conexiones en cada una de esas rutas.





Además, Polar Líneas Aéreas podrá ofrecer servicios, tanto de pasajeros como de carga y correo, entre distintos puntos del país y Río de Janeiro y Porto Alegre, en Brasil, así como entre Buenos Aires y Lima y entre Buenos Aires y Perth (Australia) y Singapur.



Entre los considerandos de la resolución se señala que "la peticionaria propone una novedosa red de servicios internos, comunicando destinos del país que en la actualidad no son servidos por ningún otro operador, con excepción de algunos tramos de las rutas proyectadas".





"Que el otorgamiento de la concesión respectiva responde, en general, a una extensa diversificación de servicios entre puntos cuya vinculación se considera de conveniencia, necesidad y utilidad general", añade.