Llega a su fin el primer juicio contra Los Monos

Lunes, 09 de abril de 2018

Este lunes, alrededor de las 11, dictan el veredicto contra los acusados de asociación ilícita y cinco crímenes.





La historia delictiva de Los Monos se inició en los ‘90. Primero como simples cuatreros, en la zona sur de Rosario, y luego como sangrientos jefes del negocio narco. Un poder paralelo que agitó reiteradas veces la seguridad de la ciudad, pero que recién estuvo en jaque tras la muerte de uno de sus líderes, Claudio “Pájaro” Cantero. Este lunes, casi cinco años después de aquel crimen, la banda conocerá las penas que impondrá la Justicia por delitos que van desde la extorsión hasta los homicidios, pero que no incluyen la principal razón de su existencia: la comercialización de droga.



El tribunal provincial integrado por Ismael Manfrín, Marisol Usandizaga y María Isabel Mas Varela dará a conocer el fallo contra 25 miembros de la organización, 13 de ellos pertenecientes a distintas fuerzas de seguridad.





El juicio se inició el 21 de noviembre pasado y entre los acusados estuvieron los principales miembros de lo que fue definida por los fiscales como una asociación ilícita dedicada a “rentabilizar el negocio de la violencia”.



Para Ramón “Monchi” Machuca, hijo de crianza de los Cantero, la fiscalía solicitó 41 años de prisión. No sólo está señalado como uno de los líderes de la banda. Además se lo acusa por su participación en cuatro homicidios, tres de ellos cometidos en venganza por la muerte de “Pájaro”. Un quinto en el que está señalado como partícipe se tratará en un nuevo juicio.



De izquierda a derecha, Ramón "Monchi" Machuca, "Guille" Cantero, "Ema" Chamorro, Ariel "Viejo Cantero" y Leandro "Gordo" Vilches. Foto Juan José García

Los otros dos que la investigación señaló como jefes de la banda son Ariel “Guille” Cantero y su padre, Máximo “Viejo” Cantero, a quien los investigadores sindican como el que creó la organización después de saldar en los 90 una disputa sangrienta con otro grupo: “Los Garompa”. Para “Guille” se solicitaron 26 años de prisión y para su padre, 10 años.



A “Guille” se lo apunta como el que gatilló el arma en un crimen que comenzó a resquebrajar el poder de la banda, el del bolichero Diego “Tarta” Demarre. A este hombre, dueño del boliche donde mataron a “Pájaro”, lo asesinaron un día después de que acribillaran a Cantero. Pareció tratarse de una clara venganza. Un día más tarde hubo otro ataque que terminó con un triple homicidio. Parecía haberse desatado una cacería que, en definitiva, dejó al descubierto la impunidad y la violencia con la que se manejaba la organización.



Esas muertes de mayo de 2013 generaron tal impacto que obligaron a que se tome un nuevo impulso en la investigación contra la banda. En rigor el expediente se había iniciado en septiembre de 2012, cuando fue acribillado a balazos Martín “Fantasma” Paz, colaborador y cuñado de “Pájaro”.





Paz intentó iniciar su propio negocio utilizando plata de Los Monos, pero le salió mal porque Gendarmería incautó un cargamento con drogas que él esperaba. No pudo devolver el dinero y lo pagó con su vida.



Entre los 25 miembros de la banda que son juzgados hay 13 policías –la fiscalía solicitó para uno de ellos la absolución al entender que no existen pruebas para condenarlo-- que resultaban un apoyo vital para la operatoria del grupo. Hay integrantes que actuaban como sicarios y otros que se dedicaban a lavar dinero o a buscar negocios para el grupo narco.



Uno de los casos más resonantes es el de Francisco Lapiana, quien fue el representante durante años de Angel Correa, actual jugador de Atlético de Madrid y ex integrante del seleccionado argentino.





“La fiscalía llevó a juicio a una organización criminal sentando con este juicio un precedente histórico en la provincia”, celebró el viernes pasado la fiscal de Cámaras, María Eugenia Iribarren. Además, insistió que el proceso permitió presentar múltiples pruebas para lograr una condena contra la banda.



Este lunes se conocerán penas o absoluciones. Mientras tanto, en la Justicia federal avanza otro proceso para sancionar a unos pocos integrantes de Los Monos, procesados por ser parte de una organización narco. Una operatoria en la que muchos de ellos están involucrados desde hace tiempo, pero por la que recién en los próximos meses podrían recibir una primera condena judicial.