Arranca el debate por el aborto: expondrán expertos y hasta famosos del teatro y la TV

Lunes, 09 de abril de 2018

Será este martes. Convocaron a 32 figuras: la mitad a favor y la mitad en contra de la despenalización. Habrá médicos, constitucionalistas, actores y periodistas. Las audiencias serán hasta mayo. El proyecto podría llegar al recinto en junio y el resultado es incierto.







Dos actrices de cartel, un periodista y una profesora de 89 años defenderán las banderas de la despenalización. Un ex juez de la Corte, un médico youtuber, una empresaria y un cura villero hablarán en contra. También habrá una pleyade de expertos de Derecho exhibiendo las porciones de bibliotecas que hay para argumentar a favor de unos o de otros. El debate sobre el proyecto de "aborto legal, seguro y gratuito" que habilitó el Presidente arranca este martes en la Cámara de Diputados y, por los kilates de los convocados, la primera audiencia pública promete ser para alquilar balcones.



Movilización a favor de despenalizar la interrupción del embarazo, que se debate en el Congreso, el 20 de marzo pasado. Foto: Juano Tesone



Las invitaciones terminaron de confeccionarse este fin de semana y, según revelaron fuentes parlamentarias a Clarín, el estreno será bajo la premisa estricta de la paridad: habrá 16 expositores a favor y 16 en contra de despenalizar el aborto. El fino equilibrio tiene un motivo de peso: el proyecto divide a casi todos los bloques. Fueron seleccionados para la ocasión algunas de las figuras más representativas de cada postura, aunque entre ellas no habrá cruces.



Por la mañana -de 10 a 13- será el turno de los que apoyan el proyecto de la campaña "pro aborto" que firmaron 72 diputados y a la tarde -de 15 a 18- les tocará a los que alegan defender la vida "desde la concepción". Cada uno tendrá 7 minutos para exponer. Con todo, lo más jugoso estará en la polémica que se abrirá con las preguntas que podrán formular los legisladores.





El rincón de los que quieren cambiar el Código Penal contará con el refuerzo de varios famosos. Griselda Siciliani y Carla Peterson (esposa del diputado Martín Lousteau) decidieron bajar de las tablas para participar de la audiencia y compartirían su turno. Luis Novaresio, periodista de radio y TV, también tendrá un espacio. Al igual que Nelly Miyensky, una especialista en derecho de familia que a los 89 sigue dando batalla por sus ideales y está a cargo del Parlamento de las Mujeres en la Ciudad.



Otros "cerebros" jurídicosìdicos que defenderán la despenalización serán el constitucionalista Andrés Gil Domínguez y el especialista en ética aplicada Marcelo Alegre, un producto de la cantera del grupo Nino. También figuran la historiadora Dora Barrancos (ex legisladora del Frepaso), la psicoanalista Martha Rosenberg y el funcionario macrista Martín Bohmer, quien está a cargo de la Dirección de Relaciones con la Comunidad Académica y la Sociedad Civil del Ministerio de Justicia.



En el elenco opositor al proyecto las estrellas serán sin duda el padre Pepe, cura villero de estrecha relación con el papa Francisco, y Rodolfo Barra, el ex juez de la Corte menemista -y también ex ministro de Justicia- que intentó sin éxito incorporar una cláusula antiaborto en la reforma constitucional de 1994.



También harán su aporte el pediatra Diego Montes de Oca, un habitué de los medios que tiene su propio canal de Youtube (TVCrecer) y el jefe de Obstetricia del Hospital Austral, Ernesto Beruti. Además del director del Centro de Bioética de la Universidad Católica Argentina, Nicolás Laferriere, y otras profesoras de la UCA, Ursula Basset y Alejandra Planker, así como la empresaria Cristina Miguens, directora de la Fundaciónòn Alumbrar, dedicada a la atención de la salud materno-infantil.



La lista fue confeccionada en base a las propuestas de los miembros de las cuatro comisiones que emitirán el dictamen a finales de mayo, una vez que concluya la maratón de audiencias (dos por semana, los martes y jueves). Los debates serán coordinados por el macrista Daniel Lipovetzky, como titular de la Comisión de Legislación General, que actúa como cabecera. Será asistido por las radicales Gabriela Burgos (Legislación Penal) y Alejandra Martínez (Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia) y Carmen Polledo (Salud), que pertenece al PRO y al igual que Burgos comparte con Mauricio Macri el rechazo a la legalización del aborto.





La intención de las autoridades de la Cámara baja es que el proyecto llegue al recinto antes del Mundial, que comienza a mediados de junio. Pero todo depende del clima con el que se llegue a esa instancia. El proyecto de las 72 firmas -que legaliza el aborto hasta las 14 semanas de gestación- será utilizado como eje para orientar la discusión, pero el ala antiabortista -que por hasta ahora saca alguna ventaja, según el sondeo que realizó Clarín- podría imponer su contraproyecto: el que más consenso arrastra en ese sector es el del democristiano Juan Brügge, que reglamenta el artículo constitucional sobre la protección de la mujer embarazada.



Si el arranque promete desbordar el auditorio del Anexo de Diputados, que sólo tiene capacidad para 300 personas, el clima no estará menos espeso en las calles que rodean al Congreso. Habrá movilizaciones cruzadas. Los grupos que impulsan la legalización del aborto anuncian un "pañuelazo" desde las 9.30 y los opositores llaman a un "banderazo" por la tarde.