Detuvieron a hombre acusado de abusar de sus hijastras

Lunes, 09 de abril de 2018

Fue después de que se “atrincheró” en la casa de su madre. Vecinos y familiares de las víctimas, adolescentes de 14 y 15 años, estuvieron a punto de un linchamiento.



Habría cometido el delito en forma reiterada, desde que las hijas de su pareja tenían 10 años.



Un hombre acusado de abusar sexualmente de sus dos hijastras fue detenido el fin de semana en medio de incidentes generados en el barrio San Roque Oeste, donde estuvo atrincherado en una vivienda a punto de ser linchado.

Claudio Ramón C., de 43 años, debió ser sacado por la Policía en un clima tenso generado en la esquina de las calles Guayquiraró y Guayaquil.



El caso comenzó el martes 3 de abril. Ese día, la madre de las víctimas, hoy de 14 y 15 años, denunció ante la Policía a su concubino. Puntualmente dijo que el hombre abusó en forma reiterada de ambas menores, desde que éstas eran niñas de 10 años, aproximadamente.

Las hermanas revelaron el drama padecido luego de permanecer largo tiempo en silencio, al parecer bajo amenazas. Entre otros detalles mencionaron que su padrastro las tocaba en sus partes íntimas, les sacaba fotos desnudas y otro tipos de sometimientos que, ahora, la Justicia trata de corroborar.

Apenas salió a la luz lo que habría sucedido en el seno familiar, de acuerdo a datos recabados por época, el acusado tuvo que dejar la vivienda, donde además habitan dos nenas producto de la relación sentimental entre él y la mamá de las adolescentes.

Como primera medida, desde la Justicia concedieron la eximición de prisión del “sospechoso” y mientras daban forma a la causa ordenaron una restricción de hogar.

Sin embargo, la disposición judicial no fue respetada. El sábado a la tarde, Claudio apareció de forma imprevista en la casa donde estaban su ahora exconcubina y sus hijastras, quienes al verlos (trascendió) sufrieron una crisis de nervios.

Según trascendió, lo hizo de una manera agresiva. Tal acción provocó que personas allegadas a las víctimas literalmente lo echaran, en un clima de máxima tensión.

El presunto abusador, entonces, fue hasta la vivienda de su madre, ubicada a unos pocos metros, justo en la esquina mencionada.

Llamados a la Policía movilizaron a un buen número de efectivos. “Había gente que amenazaba con prender fuego a esa casa si no se lo llevaban detenido”, indicó un vecino.

El hombre fue sacado del domicilio, subido a un patrullero y trasladado sin pérdida de tiempo primero a la comisaría seccional Decimoquinta, para luego ser llevado a la División de Delitos Contra la Integridad Sexual, donde la semana pasada había quedado asentada la denuncia.

Allegados a las adolescentes, sumidos en la bronca y un profundo dolor sostienen que las pruebas como los testimonios de ambas son contundentes.

Por ello, no entendían cómo el presunto abusador ya no estuvo detenido desde el momento de la acusación.