Horóscopo para hoy 9 de abril del 2018

ARIES



Amor: Si ve que las cosas no funcionan con su pareja, no se culpe. Es ella que no pone todo de sí.

Riqueza: Ejecute un análisis profundo antes de tomar una decisión a nivel laboral.

Bienestar: Busque a un buen estilista. Hágase un cambio de imagen, se sentirá complacido.



TAURO



Ya es momento para que no se prohíba ser usted mismo frente a los demás. Sería bueno que muestre lo que tiene dentro de su alma.

Amor: Jornada donde el amor lo atrapará en las circunstancias menos esperadas y le impedirá dar marcha atrás.

Riqueza: Evite bajar los brazos en este momento, aunque sienta que las obligaciones laborales sean una carga.

Bienestar: Una noticia un tanto triste lo conmoverá, dese el gusto de llorar si lo siente.



GÉMINIS



Consolídese y actúe de forma prudente, ya que comenzará la mañana con algunas dificultades sobre las que desconocerá el origen.

Amor: Esa relación con su amigo se profundizará al demostrarle su lealtad frente a una situación inesperada.

Riqueza: Algunas personas nocivas que trabajan con usted, podrían influir negativamente en su negocio.

Bienestar: No se exceda con los medicamentos. Investigue las diferentes terapias alternativas.



CÁNCER



Interactúe más con las personas cuando lo necesiten. La empatía le será de gran ayuda para salir de su egoísmo y encierro social.

Amor: Esté preparado, ya que se acerca un casamiento o un nacimiento dentro de sus afectos.

Riqueza: Busque nuevos contactos para su vida profesional, estos lo ayudarán a resolver su futuro económico.

Bienestar: Si usted estaba pensando en dejar de fumar, decídase y dé el primer paso.



LEO

Intente pensar en esa vida pasada donde las cosas fluían correctamente. Halle las ideas, y póngalas en práctica en su presente.

Amor: Hoy, estará fortalecido para enfrentar una situación de larga data que tuvo con su familia.

Riqueza: Momento para agilizar esos trámites atrasados y organizar las futuras tareas.

Bienestar: Piense en su cuerpo. Cambie la dieta y ejercite más por las mañanas.



VIRGO



Entienda que debe poner más voluntad y dedicación en esos proyectos personales que ha emprendido hace poco tiempo.

Amor: Tendrá una excelente sintonía con ese compañero y verá que tienen algo más que una amistad.

Riqueza: No dude en revalidar su aptitud de líder, así podrá adueñarse del cargo que tanto le interesa.

Bienestar: Si se ve excedido de peso o tiene algún desequilibrio orgánico, será bueno que comience una dieta.



LIBRA



Etapa oportuna para armarse de valor y adquirir todo lo que la vida le da. Deje las dudas y sus indecisiones para otro momento.

Amor: Si tiene hijos pequeños, no los regañe. Genere un dialogó más cercano.

Riqueza: Renueve su cartera de proveedores. Si tiene su propia empresa, busque nuevos clientes.

Bienestar: Despeje su mente con alguna salida nocturna rodeada de amigos.



ESCORPIO



Relájese, en poco tiempo encontrará el momento justo para desplegar toda su creatividad y ejercer eso que tanto lo apasiona.

Amor: Estará muy cerca de concretar ese sueño tan deseado con la persona amada.

Riqueza: No dude. Momento para poner en práctica ese proyecto junto a su socio.

Bienestar: Piense en equilibrar su salud física y psíquica. Realice danza, teatro o yoga.



SAGITARIO



Sepa que pronto podrá cumplir ese viejo sueño asociado a su vocación. Crea en sus capacidades.

Amor: Hoy, sus emociones se verán movilizadas a causa de una situación muy incómoda que enfrentará.

Riqueza: Tiempo óptimo para pedirle a su jefe eso que tanto está necesitando. Él se lo concederá.

Bienestar: Por más que le cueste, sea más soñador. Abrace a la magia y déjese llevar por la música.



CAPRICORNIO



Magnífica jornada para retomar ese proyecto que había dejado en el olvido. Relájese, todo saldrá como esperaba.

Amor: Involúcrese y juéguese aún más por esa persona que está a su lado.

Riqueza: Si bien se siente un líder en su grupo de trabajo, las cosas no están funcionando como deben ser. Recapacite.

Bienestar: Hágale caso a su médico, Debe cuidar la circulación sanguínea y el corazón.



ACUARIO



Recuerde que siempre que confíe en usted mismo, podrá obtener todo aquello que quiere. Aproveche su vitalidad.

Amor: Busque refugio en el amor. La Luna lo amparará y lo alejará del descorazonamiento.

Riqueza: Junto a su socio, podrá concretar negocios brillantes y definir acuerdos lucrativos.

Bienestar: Medite antes de tomar una decisión. Evite que sus impulsos manipulen su cabeza.



PISCIS



Comience a ser franco con usted mismo. Si no cree realmente en sus pensamientos, no espere que lo demás lo hagan.

Amor: Permita que sus sentimientos vuelen. Si se siente enamorado, no se reprima.

Riqueza: Fusiónese a esa persona influyente y pronto podrá concretar su negocio.