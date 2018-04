Golpearon a un alumno en los testículos y podría quedar estéril

Jueves, 05 de abril de 2018

Un estudiante de 14 años, sufrió un severo golpe en sus testículos, ocurrió en el Colegio Comercial, de la ciudad de Goya.



Su madre Claudia Machica contó lo sucedido: “Llego a la escuela y me encuentro con mi hijo quejándose de dolores, le pregunto qué pasó y me contó que un compañero jugando le propinó un fuerte golpe en sus testículos”. La mujer, además se mostró molesta porque según su entender, desde el establecimiento educativo no actuaron; “más de una hora estuvo mi hijo dolorido, no llamaron al Hospital… orinó sangre. El médico me dijo debe ser tratado por un especialista sino podría correr el riesgo de quedar esteril”.