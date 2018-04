La madre de la niña abandonada se presentó en el Juzgado

Jueves, 05 de abril de 2018

Esta mañana la juez de menores, Pierina Ramírez dio detalles respecto de la situación de la niña de un año abandonada en el Pediátrico y de su hermanito de 5 años, por parte de una mujer oriunda de Salta.



La funcionaria judicial confirmó que la madre “se presentó ayer en el Juzgado”. Asimismo dijo que evalúan que la abuela materna de la niña tenga su custodia y el padre del niño de 5 años se haga cargo de él. Cabe destacar que los niños son hijos de padres diferentes.



Ramírez señaló que la situación familiar es compleja y debe ser analizada profundamente. “Desde el momento que la madre se dio a la fuga todo quedó a cargo de la fiscalía de Instrucción. Estamos determinando si existe o no algún tipo de ilícito. Desde mi óptica como juez de menores estamos evaluando las alternativas familiares para que al momento de disponerse el alta, sea la familia la primera en recibir a la niña. Siempre la familia es el primer círculo para tomar una decisión y que no haya un alejamiento”, sostuvo.



La jueza confirmó que la abuela materna de la niña, que ayer cumplió un añito, llegó a Corrientes ni bien se enteró de la noticia y permanece junto a la menor en el hospital Pediátrico. “Su abuela materna se quiere hacer cargo de su custodia. Está en el hospital con ella y se la ha autorizado el cuidado de su nieta”, indicó.



Respecto de los progenitores dijo que todo está en una “etapa primigenia” y “hay ciertas conductas que no son las adecuadas”. En cuanto a la idoneidad de la familia también son evaluadas por el cuerpo de psicólogos y se están realizando teniendo entrevistas para poder conocer si es conveniente o no poner en custodia de la familia directa.



Al ser consultada sobre si la madre se presentó en sede judicial, Ramírez confirmó: “Tengo entendido que se presentó en el Juzgado. “La progenitora tendrá sus razones por las cuales ella no se puede presentar en el hospital”, aseveró.



Ramírez hizo una aclaración sobre los dos niños: “El niño alojado en el Hogar Tía Amanda tiene vínculo solamente con la madre. El progenitor de ese niñito sí se hizo presente. En relación a la familia paterna de la niña no se presentó nadie, sí la familia materna”.





La funcionaria informó que se encuentran trabajando asistentes sociales recabando toda la información necesaria. “Quiero destacar la excelente intervención del personal de salud desde el primer momento. Fue inmediata la alerta y gracias a eso inmediato la asistencia a la niña. Cuando la madre toma nuevamente la decisión de fugarse sin la compañía de la niña, nuevamente el hospital estuvo alertando”, destacó.



Sobre la existencia de una carta escrita por parte de la mujer, Ramírez indicó que “no está en el expediente pero hay mucha información que se está recabando el hospital”.



Asimismo dijo que la niña todavía no recibiría el alta médica: “Todavía no está en condición del alta. Eso lo determinarán los facultativos”, puntualizó.