Docentes rechazaron la nueva oferta de María Eugenia Vidal y confirmaron el paro de este jueves

Miércoles, 04 de abril de 2018

El gobierno provincial les propuso una suma de casi $ 1.000 mensuales por "material didáctico". A las 19, la gobernadora brindará una conferencia de prensa.





La Provincia propuso incorporar más sumas fijas a la oferta salarial de los maestros: en la reunión paritaria que se realiza en el Ministerio de Economía, el gobierno de María Eugenia Vidal elevó a 2.520 pesos mensuales el concepto de materiales didácticos”, que estaba en 1.600 pesos. Esto se suma al presentismo (hasta 6.000 pesos por año) y a la capacitación (hasta 3.000 pesos para los que hagan los cursos). De esta manera mantiene el 15% de aumento anual para el básico, pero esta vez cambia las proporciones: en el primer cuatrimestre ofrece 7% de aumento; y 4% para el segundo y tercer tramo de incremento. Los gremios lo rechazaron. " No aceptamos sumas en negro", dijeron. Y confirmaron el paro para este jueves.



Tras el nuevo rechazo de los sindicatos, Vidal brindará una conferencia de prensa desde las 19 en La Plata, donde anunciará los pasos a seguir.



Al salir de la reunión, el titular de Suteba, Roberto Baradel, acusó al Gobierno bonaerense de actuar "de mala fe" porque "no están buscando un acuerdo con los docentes" sino "imponer una pauta salarial a la baja".



"Hay un ajuste en curso en la provincia de Buenos Aires, el tema salarial no escapa. Por eso hoy fuimos muy claros: rechazamos el ajuste y rechazamos una propuesta que intenta bajarle el salario a los trabajadores", aseveró.



El esquema de mejora salarial se presentó a menos de 24 horas del paro programado por el Frente de Unidad Gremial que se hará con una movilización hasta la casa de Gobierno provincial. “Esta medida de fuerza no se suspende”, adelantaron a Clarín fuentes gremiales. Es que los representantes quieren perforar el techo del 15% y que se incluya una cláusula de ajuste automático por inflación. El planteo oficial prevé una “revisión” en octubre para un eventual ajuste ese mes, si la inflación supera ese guarismo.





Según los cálculos de los funcionarios de Vidal, “gran parte de los docentes pasaría a cobrar de 24659 a 29183, si se cuentan las mejoras de presentismo, capacitación y material didáctico”. Sin embargo los gremios cuestionan los aportes fijos porque “no son remunerativos. No aplican para los jubilados y tampoco para la antigüedad. Son sumas en negro”, se quejan los sindicatos.



El presentismo es un reconocimiento anual de $6.000 que se abona para aquellos docentes que vayan todos los días a clase (algunas modalidades de licencias son contempladas sin afectar el presentismo.) Los que falten hasta 4 días anuales por motivos no contemplados, van a cobrar el 75% del monto total, es decir $4.500. Y los que falten hasta 8 días por motivos no contemplados, van a cobrar el 50% del monto total, es decir $3.000.



Según el gobierno la Provincia pagó en suplencias $19 mil millones.