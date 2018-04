Las 14 definiciones de Caputo sobre deuda y déficit fiscal

Miércoles, 04 de abril de 2018

El ministro de Finanzas expuso los lineamiento del gobierno en política económica ante el Congreso de la Nación.





El ministro de Finanzas, Luis Caputo expuso los lineamiento del gobierno en política económica ante el Congreso de la Nación donde concurrió para esponder preguntas de diputados y senadores sobre el endeudamiento externo del Gobierno y sobre su relación con firmas offshore.



Estas fueron sus principales definiciones en el comienzo de su exposición.



1) Tenemos que bajar la presion tributaria y reducir el gasto para lograr el equilibrio fiscal.

2) Reducir en 5 puntos de deficit primario en uno o dos años iba a generar un tremendo impacto en los que menos tienen.

3) Por eso decidimos reducir el deficit fiscal a razon de 1 punto del PBI por año. Nosotros creemos que en 5 años lo podemos lograr.

4) Reducimos las tasas de financiamineto a los niveles mas bajos de la historia.

5) Hoy hay gente que puede comprar una vivienda a 30 años con un crédito que hace muchísimo tiempo no pasaba

6) Esta vez el endeudamiento va a ser distinto

7) Lo que la gente tiene que preocuparse es que cumplamos con las metas del deficit fiscal.

8) El tema no es el endeudamiento sino cumplir con las metas del deficit fiscal. En el 2016 y en el 2017 las metas se sobrecumplieron y vamos en el mismo camino en el 2018.



Vivo | Caputo en el Congreso: "Esta vez el endeudamiento va a ser distinto"



9) Si sabemos nuestro nivel de deficil sabemos hasta donde podemos endeudarnos.

10) Los inversores se sienten cómodos y contentos con las polticas que estamos haciendo. Y estan acompañando este proceso.

No solo los inversores sino tambien las cafilicadoras de riesgo piensan lo mismo.

12) La mayoría de los países de latinoamérica pagan m{as por intereses de deuda lo que lo que pagamos que nosotros. Inclusive aquellos que tienen mejor calidad crediticia que nosotros.

13) El objetivo de este gobierno es eliminar la pobreza y para eso necesitamos tener un crecimiento sostenido, estable, Por muchos años siempre se ha caracterizado nuestro crecimiento por una volatilidad fenomenal y con las crisis la brecha social se hace más grande.

14) Buscamos sentar la bases para tener un crecimiento sostenido. En Argentina estamos acostumbrados a los grandes planes que venían a salvarnos. No existe tal cosa. Lo único que tenemos que hacer es ser un país normal. Y decírselo a la gente. Esto no lo vamos a poder solucionar en un o dos años. No podemos solucionar 75 años de desmanejo. Cada año vamos a estar mejor. Asi podemos reducir la grieta y la pobreza. Es la primera vez en 100 años que en el 2017 vemos un baja en todos los niveles de deficit y un crecimiento de la economía. Y esto va a pasar en el 2018 y el 2019.