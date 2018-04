Asesinó a sus bebas gemelas porque "lloraban mucho"

Miércoles, 04 de abril de 2018

Nelson Zura Mendoza, un hombre de 38 años, se encuentra detenido en General Rodríguez por el doble homicidio de sus bebas gemelas de tres meses.

Mendoza confesó el crimen y dijo que decidió asesinar, calcinar y tirar al río a sus hijas porque "lloraban mucho".





El hombre iba a declarar hoy pero se negó. El episodio comenzó a investigarse el sábado 31 de marzo último, cuando María Jael Soledad Morra, una mujer de 33 años y esposa de Mendoza, fue encontrada por policías de la comisaría segunda de Las Malvinas, en General Rodríguez, deambulando sola y como ida, por una calle de ese distrito.



Los efectivos le preguntaron su dirección y la llevaron hasta su casa en un obrador del barrio Las Malvinas, donde el hijo mayor de la mujer les indicó que su padre había salido a buscarla. Ante esa situación, los policías decidieron llevar a la mujer a la dependencia y decirle al hijo que ni bien llegara el padre fuera a buscarla allí.



Una vez en la comisaría, Morra relató que había estado secuestrada por su marido y que había logrado escapar, motivo por el cual se dio intervención a la fiscal de violencia de género de turno, Daiana Silvetti.



Al ser revisada por los médicos policiales, se estableció que la mujer estaba bien de salud, aunque presentaba unas lesiones leves, y llamó la atención de los investigadores notar que tenía unos papeles en sus manos que se negaba a soltar.



Al ser consultada al respecto, Morra dijo que se trataba de los certificados de vacunación de sus bebas gemelas, a quien su marido había "ahogado con una frazada, calcinado y tirado al río Luján", según relató un vocero judicial.



Para ese momento, el esposo de la mujer ya había llegado a la seccional a buscar a su pareja, junto con su madre y otros cinco hijos.



Confesión



Cuando uno de los policías se acercó para decirle que se estaba evaluando su situación ya que su esposa acababa de inculparlo en un doble homicidio, Mendoza confesó haberlo hecho y hasta les aconsejó a los pesquisas que no fueran a buscar nada porque los cuerpos de las niñas habían sido arrojados al río, añadieron los informantes.



Ante esa situación, las autoridades policiales pusieron en conocimiento al fiscal de turno de Moreno, Federico Luppi, quien se presentó en la comisaría y dispuso la aprehensión de Mendoza.



Al escuchar a la mujer denunciante, el fiscal supo que las gemelas habían nacido el 23 de julio de 2017 en el hospital Posadas y que tres o cuatro meses después de su nacimiento, según la declaración de Morra, habían sido asesinadas por su marido porque "lloraban mucho".



Tras la denuncia de Morra, la Justicia dispuso allanar el obrador donde vivía la pareja y la casa de la madre del acusado. En la vivienda de la madre de Mendoza no se halló nada de interés pero en el obrador se encontraron las partidas de nacimiento de las gemelas, además de otras evidencias sujetas a investigación.



En tanto, en el terreno lindero, un perro especializado en rastros detectó un sector quemado con tierra removida y, si bien no se encontró nada a simple vista, los peritos recogieron muestras para analizar ante la presunción de que pueden haber quedado rastros de las bebas, agregaron las fuentes.



Mendoza quedó detenido por "doble homicidio agravado por el vínculo, privación de la libertad y violencia de género", mientras que la mujer fue enviada a un refugio de la ciudad de Luján.