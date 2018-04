Canje de pasajes: cómo es el proyecto que impulsa el Senado

Lunes, 02 de abril de 2018

La Cámara alta trabaja en una reforma del privilegio tras el escándalo y las críticas recibidas por parte de Mauricio Macri.





Federico Pinedo, en contra de la despenalización del aborto. Federico Pinedo, en contra de la despenalización del aborto. Foto:Cedoc

Tras el estallido de la polémica por los "sobresueldos" producto del cobro de pasajes aéreos y terrestres no utilizados por legisladores nacionales y las críticas del presidente Mauricio Macri a ese mecanismo, el Senado trabaja en su propio proyecto para limitar este beneficio.



Si bien en la Cámara baja se plantea que este privilegio debería ser eliminado para los diputados porteños y de la provincia de Buenos Aires (95 de 257), en el Senado se analiza la posibilidad de que todos los legisladores reciban una suma fija por este concepto y que no puedan cambiar por dinero los pasajes que no se usen.



Canje de pasajes: muchos legisladores perderían el beneficio

En el caso del Senado los legisladores que no utilizan los pasajes asignados pueden aumentar hasta unos $ 70 mil mensuales a su sueldo, que promedia los $ 120 mil. En relación al 2016, no sólo se duplicó el monto que se cobra por tramo de ticket áereo no usado, de 965 a 2.000 pesos, sino que además creció un 13 por ciento la cantidad de canjes realizados.



La propuesta en el Senado consistiría en la asignación de un monto fijo de movilidad para los 72 senadores, que vencería en un mes y que no podría canjearse por plata. En Diputados, los tramos no utilizados vencen cada fin de mes, mientras que en la Cámara alta se pueden cambiar incluso pasado el año parlamentario.



Para poder implementarse el programa se deberán llevar a cabo negociaciones con la oposición. Ya se trató el tema en el despacho del presidente provisional del Senado, Federico Pinedo, y esta semana volverá a debatirse, según informó el diario Clarín.



El esquema actual permite que todos los diputados y senadores, sin distinción de provincia de origen, reciban de manera mensual 20 tramos aéreos y 20 terrestres: dentro de este universo, existe un monto determinado de tramos que en caso de no utilizarse pueden ser cambiados por dinero en efectivo.



El sentido de este sistema era brindar una herramienta para que los legisladores pudieran ir y venir de sus distritos todas las semanas para participar de las distintas instancias del proceso parlamentario. Sin embargo, la forma en la que esto se materializó permitió que los legisladores todos los meses puedan adicionar a su sueldo, entre pasajes aéreos y terrestres, una suma de 40 mil pesos mensuales, no remunerativos, en conceptos que no están destinados necesariamente a la labor legislativa. En un año, pueden llegar a recibir 480 mil pesos por canjes de tickets, informó Directorio Legislativo.



La polémica por este privilegio todavía crece. Según informó La Nación, varios legisladores que dejaron de serlo el pasado 10 de diciembre canjearon los pasajes no usados por dinero. Los mismos fueron: María Laura Leguizamón (FpV -Buenos Aires), que canjeó 181 tramos terrestres y 38 aéreos no utilizados en 2017, lo que representa $172.678; Liliana Negre de Alonso (Compromiso Federal-San Luis), con 10 tramos terrestres y otros 9 aéreos, $33.000; y Sandra Giménez (Frente Renovador de la Concordia-Misiones), cuyos 107 tramos terrestres no utilizados le posibilitaron sumar $25.680.



Las críticas del Presidente. Macri expresó el viernes pasado su oposición al sistema actual. "El mecanismo de los pasajes no es algo que está bien. Si los diputados creen que su salario no es suficiente, tienen que blanquear la necesidad de tener uno mejor, pero ese mecanismo de los pasajes no es algo que esté bien, es querer disfrazar algo de otra cosa", sostuvo en declaraciones a LT2 de Rosario.