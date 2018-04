Se cumplen 5 años de las inundaciones de La Plata sin culpables visibles

Lunes, 02 de abril de 2018

Una tormenta convirtió a la capital bonaerense en un emblema de muerte y desidia política. Hubo 89 muertos, el 70% de ellos mayores de 65 años.





La peor inundación provocada por un temporal de lluvia en nuestro país ocurrió hace cinco años en La Plata, donde 89 personas murieron y 350.000 se vieron damnificadas, una tragedia ante la cual la Justicia no estableció aún responsabilidades legales. "Las aguas cubrieron la ciudad durante 15 horas. En ese tortuoso trance se produjo la mayor parte de los fallecimientos de personas ahogadas dentro de sus propias viviendas o arrastradas por la corriente en las calles", explicó Pablo Morosi, periodista y autor del libro "Genealogía de una tragedia".



Según la investigación, publicada por Marea Editorial, en un lapso de sólo tres horas durante la tarde del 2 de abril de 2013 cayeron 302 milímetros de agua de lluvia a raíz de un temporal calificado de "extraordinario" por los expertos. La "catástrofe meteorológica" de 2013, explicó Morosi, "no tiene antecedentes en el país pero no se gestó de un día para el otro". Su investigación, encarada junto al ingeniero hidráulico Pablo Romanazzi, incluyó la revisión de archivos de la ciudad, entre ellos los del Observatorio de la Universidad Nacional de La Plata, que lleva registro de las lluvias caídas en la zona desde 1909.



Morosi y Romanazzi analizaron los 20 eventos meteorológicos con lluvias que hubieran superado los 100 milímetros de agua caída. "Con esos datos fuimos a una hemeroteca para ver qué decían los diarios de la época sobre el impacto de las tormentas, y lo que encontramos fueron crónicas similares a las que se escribieron en 2013, excepto por la cantidad de muertes", indicó Morosi.



Como parte del trabajo, además, cotejaron un mapa de los sitios más inundados en 1930 con las zonas afectadas por la crecida de las aguas hace cinco años. "Se trata casi del mismo dibujo", dijo Morosi. El Servicio Meteorológico argentino (SMN) emitió en la madrugada del 2 de abril de 2013 un aviso de alerta por tormentas fuertes para La Plata. Fue el único reporte que difundió el organismo encargado de dar información climática.







Ante la Justicia, los responsables del SMN explicaron que el radar que debía monitorear el fenómeno que se avecinaba en La Plata estaba roto. El principal foco del temporal ocurrió entre las 16:00 y las 19:00 horas de ese día. A partir de ese momento, recordó Morosi, "la muerte habitó La Plata". "Sin posibilidad de realizar comunicaciones telefónicas, subidos a los pocos muebles que quedan en pie, encaramados en techos o terrazas, colgados de las ramas de los árboles, los platenses fueron condenados a esperar un auxilio que nunca llegó", señaló.



No fue hasta un año después que la Justicia logró establecer la cifra de víctimas fatales provocada por la tragedia. Los muertos fueron 89, el 70 por ciento de ellos mayores de 65 años. La investigación realizada por el juez en lo Contencioso Administrativo de La Plata Luis Arias abrió la posibilidad de que otras 17 personas hayan muerto durante el temporal, aunque no se logró comprobar el número en forma fehaciente. Todavía hoy los platenses dudan de la cifra final de víctimas fatales.







"Algunos no tuvieron tiempo de escapar de esta trampa mortal", reconoció en aquel momento el entonces gobernador de Buenos Aires, Daniel Scioli, que dos años después de la tragedia fue candidato a presidente y perdió en las elecciones de 2015. Scioli y su gobierno fueron muy criticados por los damnificados, especialmente por la lenta reacción exhibida ante el fenómeno climático.



Sólo dos funcionarios "de segundo y tercer orden" pertenecientes a la dirección de Defensa Civil de La Plata fueron señalados por la Justicia como responsables de no implementar un plan de contingencia frente a la inundación. "No se persiguió a los verdaderos responsables políticos de la tragedia", afirmó Morosi. Horas después del temporal, el entonces alcalde de La Plata, Pablo Bruera, protagonizó un papelón en Twitter al difundirse en su cuenta una foto "colaborando" con los damnificados del temporal cuando en realidad estaba de vacaciones en Brasil.