Quiso robar un comercio con un arma de fuego

Sábado, 31 de marzo de 2018

Se indicó que el joven fracasó en su plan de sustraer dinero de un local ubicado por Maipú al 1500 de la capital. Vecinos lo atraparon.



Dí­as atrás, un mu­cha­cho de ape­nas 15 años pre­ten­dió ro­bar di­ne­ro de un co­mer­cio ca­pi­ta­li­no, sien­do de­te­ni­do pos­te­rior­men­te por ve­ci­nos que lo in­ter­cep­ta­ron en la ca­lle. Ade­más de la cor­ta edad, otro da­to pre­o­cu­pan­te del cri­men fa­lli­do es que el ado­les­cen­te te­nía en su po­der un ar­ma de fue­go. Por for­tu­na, el he­cho no pa­só a ma­yo­res, aun­que es­to so­lo fue so­lo de mi­la­gro.



El in­ten­to de ro­bo ocu­rrió el miér­co­les a la no­che por ave­ni­da Mai­pú al 1500, en zo­na del ba­rrio Pro­gre­so.

El ado­les­cen­te por­ta­ba una mo­chi­la y te­nía pues­to unos an­te­o­jos os­cu­ros y una go­rri­ta con la in­ten­ción de que no sea fá­cil­men­te re­co­no­ci­ble. De es­ta ma­ne­ra es que qui­so lle­var­se una su­ma de di­ne­ro de un lo­cal co­mer­cial de la zo­na.

No obs­tan­te, a pe­sar de te­ner el ar­ma en ma­no no lo­gró su co­me­ti­do y se dio a la fu­ga, lo cual fue ad­ver­ti­do por va­rias per­so­nas, quie­nes se vie­ron sor­pren­di­das an­te el al­bo­ro­to que se ge­ne­ró por el ro­bo fa­lli­do.

De la ave­ni­da Mai­pú el la­drón co­rrió ha­cia Nues­tra Se­ño­ra de Asun­ción y por esa ca­lle hu­yó en sen­ti­do con­tra­rio a la cir­cu­la­ción de ve­hí­cu­los. Su in­ten­ción, apa­ren­te­men­te, era lle­gar al ba­rrio Vi­lla Ra­quel, don­de es­ta­ría do­mi­ci­lia­do.

An­tes de lo­grar cru­zar la ca­lle Ex Ví­as fue atra­pa­do por “ve­ci­nos jus­ti­cie­ros” que lo re­du­je­ron, al tiem­po que acu­dí­an pa­tru­llas po­li­cia­les de dis­tin­tas di­vi­sio­nes.

Tras se­cues­trar un ar­ma de ca­li­bre 22 fue de­te­ni­do el mu­cha­cho, sien­do lle­va­do a la co­mi­sa­ría de la ju­ris­dic­ción.



Un pro­ble­ma que va de mal a pe­or

De­be se­ña­lar­se, en es­te con­tex­to, que la de­lin­cuen­cia ju­ve­nil la­men­ta­ble­men­te es un fla­ge­lo vi­gen­te que evi­den­te­men­te va agra­ván­do­se. Si bien se re­gis­tra­ron me­no­res de cor­ta edad arres­ta­dos por ha­ber de­lin­qui­do, en mu­chos ca­sos se tra­ta­ron de hur­tos, muy dis­tin­to a es­te ca­so en el que hu­bo un ar­ma de fue­go de por me­dio, lo que pu­do te­ner con­se­cuen­cias muy dra­má­ti­cas. En es­te sen­ti­do, hay ca­sos re­gis­tra­dos que tie­nen co­mo de­no­mi­na­dor co­mún el con­su­mo de dro­gas. Un ejem­plo de lo ex­pues­to se pu­do ver ha­ce un tiem­po atrás, cuan­do la Po­li­cía de­tu­vo en dis­tin­tos he­chos a dos me­no­res, de 9 y 11 años, quie­nes in­ten­ta­ron ro­bar mo­tos que es­ta­ban es­ta­cio­na­das. Es­tos, se­gún se de­ta­lló lue­go, te­ní­an una avan­za­da adic­ción a la co­ca­í­na.

En la edi­ción del pa­sa­do jue­ves, es­te me­dio in­for­ma­ba so­bre una nue­va de­ten­ción de un pre­sun­to la­drón va­rias ve­ces de­te­ni­dos por crí­me­nes va­rios, apo­da­do “Cas­co­ti­to”. Se­gún las cró­ni­cas po­li­cia­les, se tra­ta de un mu­cha­cho quien es vin­cu­la­do a de­li­tos des­de sus 10 años apro­xi­ma­da­men­te, una vi­da cri­mi­nal que al igual que en los an­te­rio­res ca­sos, ha­bría co­men­za­do por las dro­gas