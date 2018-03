Docente acusado por supuesto abuso Jueves, 29 de marzo de 2018 No sería la primera denuncia en su contra. La estudiante relató a su madre las amenazas y “toqueteos” que habría sufrido desde el año pasado.



Una ado­les­cen­te de 16 años na­rró a su ma­dre los su­pues­tos abu­sos que su­frió por par­te de un pro­fe­sor. A pe­sar de las ame­na­zas y mie­do, la jo­ven­ci­ta se ani­mó ha­blar. Ma­ría del Car­men, ma­dre de la mu­cha­cha co­men­tó a épo­ca que tras en­te­rar­se del pa­de­ci­mien­to ra­di­có la de­nun­cia. “El hom­bre si­gue dan­do cla­ses. La Jus­ti­cia es len­ta pa­ra es­tos ca­sos” se la­men­tó la pro­ge­ni­to­ra.



Tal co­mo mues­tra la grá­fi­ca, Ma­ría del Car­men, ma­dre de la chi­ca dam­ni­fi­ca­da re­a­li­zó la de­nun­cia en la “Di­vi­sión De­li­tos con­tra la in­te­gri­dad Se­xual”.

Fue con­tra un hom­bre que de­sem­pe­ña fun­cio­nes co­mo pro­fe­sor en una es­cue­la téc­ni­ca de es­ta ciu­dad ca­pi­tal.

“Des­de el año pa­sa­do la per­si­gue. Ella iba jun­to a su her­ma­no a las cla­ses de apo­yo que da­ba el pro­fe­sor y fue en­ton­ces que co­men­zó a aco­sar­la. Se le arri­ma­ba, le su­su­rra­ba al oí­do” re­la­tó la pro­ge­ni­to­ra.

“La te­nía ame­na­za­da que si ha­bla­ba, su her­ma­no no iba a apro­bar la ma­te­ria. El jue­ves úl­ti­mo, él le to­có sus pier­nas y fue que lle­gó a ca­sa y nos na­rró lo que pa­de­ció des­de el año pa­sa­do has­ta aho­ra” di­jo a la vez que agre­gó “con una trin­che­ta mi hi­ja se cor­tó en las par­tes del cuer­po don­de la to­có”.

La jo­ven­ci­ta, de iden­ti­dad re­ser­va­da por ser me­nor de edad, de­bió de­jar de ir a cla­ses por con­se­jo de la Po­li­cí­a, por­que en la ins­ti­tu­ción el pro­fe­sor si­gue al fren­te de las au­las.





“Lue­go que ra­di­ca­mos la de­nun­cia, me su­gi­rie­ron que no la lle­ve a la es­cue­la has­ta que la Jus­ti­cia in­ter­ven­ga” di­jo Car­men, quien se acer­có lue­go a las au­to­ri­da­des del co­le­gio pa­ra sa­ber qué me­di­das to­ma­rán an­te se­me­jan­te acu­sa­ción.

“E­llos (des­de la es­cue­la) di­je­ron que tie­nen que es­pe­rar que ac­túe la Jus­ti­cia. Ya no da más cla­ses de apo­yo, pe­ro si­gue con­cu­rrien­do a la ins­ti­tu­ción” se la­men­tó.

Ca­be se­ña­lar que ade­más de la de­cla­ra­ción de la jo­ven­ci­ta fue­ron pre­sen­ta­dos los men­sa­jes que re­ci­bía del acu­sa­do, a tra­vés de re­des so­cia­les y en su te­lé­fo­no par­ti­cu­lar.