Seis muertos al chocar una camioneta y un micro

Jueves, 29 de marzo de 2018

Fue a la altura del kilómetro 301 de la ruta 14. Además, hay dos personas en grave estado.





Un trágico accidente tuvo lugar en la madrugada de este jueves en la provincia de Entre Ríos. Una camioneta Renault Kangoo chocó de frente contra un micro de la empresa Expreso Paraguayo a la altura del kilómetro 301 de la ruta 14 (autovía Gervasio Artigas), en el norte de la provincia.





Las seis víctimas fatales viajaban en el auto particular, que llevaba siete pasajeros. Y una mujer fue derivada en grave estado al hospital de Federación, informa el sitio Uno de Entre Ríos.





Todavía no fueron identificadas las víctimas fatales. Pero, según publica Elonce.com, son cuatro mujeres y dos hombres de 60, 58, 23, 21 años y dos adolescentes de 13 y 14 años. La única sobreviviente de la Kangoo es la madre de las menores.



El micro venía desde Paraguay y se dirigía hacia la ciudad de La Plata. El chofer, Amancio Albert Insaurralde, de nacionalidad paraguaya, también fue derivado al centro de salud y se encuentra en grave estado.



El siniestro ocurrió alrededor de las 5 de este jueves. La camioneta, que estaba radicada en la localidad bonaerense de Ramos Mejía, habría cruzado la autovía hacia la mano contraria, lo que dio lugar al choque frontal.





Respecto al porqué de esa maniobra, el comisario local, de apellido Rondán, confirmó a ese medio que descarta factores externos: "Las condiciones de visibilidad eran normales, la ruta -a la altura en la que se registró el choque- está bien demarcada y señalizada".



Rondán apuntó a "establecer si se trató de un error humano o algún inconveniente que haya tenido el vehículo, y por eso se cruzó sobre la otra cinta asfáltica".



Desde Caminos del Río Uruguay, que tiene la concesión de la Autovía, dijeron que "de la mano contraria a la que ocurrió el accidente hay una frenada que demuestra que el chofer intentó esquivar a la Kangoo". Por lo que el vocero de la empresa, Mariano Bradanini, estimó a medios locales que "el conductor de la Kangoo se durmió".



Los 22 pasajeros del micro no sufrieron heridas de consideración.