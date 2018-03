Un arnés podría haber causado accidente de helicóptero

Martes, 27 de marzo de 2018

El piloto Richard Vance declaró a la justicia neoyorkina que creyó percibir una falla en el motor. Una argentina murió en el accidente.





El accidente del helicóptero que se precipitó el 11 de marzo al East River de Nueva York pudo haber sido causado por un desperfecto en el arnés de uno de los pasajeros que se disparó y activó el comando de vaciado de combustible.



Único sobreviviente de la tragedia que dejó cinco muertos, el piloto Richard Vance, de 33 años, declaró a la Junta Nacional de Seguridad del Transporte que creyó percibir una falla en el motor y que intentó prepararse para un aterrizaje de emergencia, según el Daily News de Nueva York.



Sin embargo, Vance dijo que, cuando estiró la mano hacia la palanca de apagado de emergencia, notó que ya estaba en la posición de apagado y que la correa del arnés del pasajero estaba debajo de la palanca. Además de los cinturones de seguridad, los pasajeros estaban sujetados por arneses porque las puertas del helicóptero estaban abiertas, de modo tal de permitir la toma de fotografías, informó el News Times.



El piloto evaluó entonces aterrizar en el Central Park pero había demasiada gente, con lo cual decidió dirigirse hacia el río. "¡Zero Lima Hotel, Mayday, Mayday!", gritó el piloto por radio. Antes de que la aeronave se precipitara, logró enviar un pedido de socorro a la torre de control del aeropuerto La Guardia. Luego consiguió salir del helicóptero, subirse a éste y gritar pidiendo ayuda.



Los testigos indicaron que el helicóptero volaba más rápido y más bajo de lo que están acostumbrados a ver con este tipo de aeronaves en el East River entre Manhattan y Queens. Los rescatistas tuvieron que sumergirse hasta 15 metros de profundidad, donde las víctimas habían quedado atrapadas por los cinturones de seguridad en sus asientos, contó el jefe de bomberos Daniel Nigro. Los buzos no pudieron sacar a los pasajeros, probablemente inconscientes, hasta que no cortaron los cinturones.



En el video de un testigo se ve cómo el aparato va perdiendo altura sobre el río hasta caer sobre el agua e inclinarse sobre un lado con el rotor aún encendido. Según las autoridades de la Administración Federal de Aviación (FAA), el Eurocopter "AS350" acabó cabeza abajo tras el accidente, que se produjo a las 19:00 horas.



Una de las víctimas mortales era una turista argentina de 28 años. Carla Vallejos Blanco, nacida en la provincia de Corrientes, había viajado de vacaciones a Nueva York junto con una amiga, quien no viajaba en el helicóptero y que acompañó el cuerpo de regreso a nuestro país días después de la tragedia.