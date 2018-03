Dos muertos y ocho heridos en siniestros con motos

Martes, 27 de marzo de 2018

En Goya, un motociclista impactó contra un vehículo estacionado y murió en el hospital. En Liebig, un hombre falleció al chocar contra un micro.





Distintos accidentes con motos dejaron dos muertos y ocho heridos, algunos de ellos de gravedad. Los siniestros ocurrieron en capital y en el interior.

En Goya, un muchacho chocó contra un auto estacionado dejando de existir luego en el hospital.

En Colonia Liebig, un hombre falleció en el lugar al estrellarse contra un colectivo de larga distancia.



Goya



Un muchacho chocó con su moto contra un vehículo estacionado. Sufrió politraumatismos graves y falleció horas después. El siniestro se produjo anteayer, a las 6.30, en la avenida Rolón entre Reconquista y Gerardo Pando, de Goya. Víctor Méndez fue trasladado al hospital local, donde cerca de las 23 dejó de existir.



Colonia Liebig



Ricardo Soarez (50), oriundo de Virasoro, manejaba una Gilera de 150 c. c. y chocó contra un colectivo de larga distancia. Ocurrió anteayer, a las 18, en la ruta nacional Nº 14, a la altura del kilómetro 743, en jurisdicción de Colonia Liebig. El deceso de Soarez se produjo en el lugar.



Control Nº 4



Una mujer resultó herida al chocar con la moto contra un auto.

El hecho se produjo ayer, a las 11, en cercanías del control policial Nº 4. Las señora sufrió politraumatismos y la trasladaron a un centro asistencial.



México al 400



Un motociclista embistió a una mujer causándole lesiones graves.

El accidente ocurrió el sábado, a la medianoche, en México al 400. La damnificada, de apellido Gómez, cruzaba la calle cuando la atropelló una moto que conducía un joven de 17 años. La señora se encuentra en terapia intensiva del hospital Escuela, mientras que el muchacho también resultó con traumatismos de consideración. Interviene la comisaría 6ª.



Gobernador Virasoro



Un motociclista resultó con lesiones de consideración al chocar contra una camioneta.

El accidente se produjo el viernes, poco antes de las 21, en Julio A. Roca y Remedios de Escalada, de la localidad de Gobernador Virasoro.

Un joven de 17 años conducía una Zanella ZB de 110 c. c. y el impacto fue contra una Renault Duster, que manejaba un hombre de apellido Billordo (60), llevando como acompañantes a una mujer, de apellido Franco, y dos menores.

El muchacho resultó con fractura de tobillo derecho y la tibia izquierda y politraumatismos. Intervino la comisaría 1ª.



Mocoretá



El conductor de una moto resultó con lesiones de consideración al chocar contra un vehículo. El hecho se registró poco después de las 12.30 en Pedro Pablo Marturet y Rivadavia, de Mocoretá.

Un hombre, de apellido Enrique, circulaba en una Honda CG Titán de 150 c. c. y se estrelló contra un coche, que guiaba un hombre de apellido Fernández.

El motociclista sufrió fractura de tibia y peroné izquierdo.



Mercedes



Un hombre de apellido Miño (32) circulaba en una Bajac NS de 200 c.c. y chocó contra un Fiat Duna, que manejaba un hombre, de apellido Reniero (43)

El siniestro se produjo cerca de las 22.30 del viernes en Niño Rhupa entre Jacarandá y Chañar, de Mercedes. Miño sufrió fractura en la muñeca izquierda y politraumatismos. Intervino la comisaría jurisdiccional.



Santo Tomé



El choque entre dos motos dejó tres heridos, uno de ellos de gravedad.

Ocurrió el viernes, a las 21, en la ruta nacional Nº 14 a la altura del kilómetro 687, en jurisdicción de la localidad de Santo Tomé.

Un hombre, de apellido Bogado (40), conducía una Bajac Rouser y chocó contra una Mundial, que manejaba un hombre, de apellido Gon Cora, colombiano, quien llevaba como acompañante a una chica de 20 años.

Bogado resultó con traumatismo de cráneo y tórax, y fue derivado al hospital Escuela, en tanto que Gon Cora y la joven sufrieron politraumatismos.