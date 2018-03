Secuestraron más de 700 kilos de marihuana en Itatí Lunes, 26 de marzo de 2018 Gendarmería Nacional incautó 718 kilos de marihuana ocultos entre la vegetación en un barrio de esta localidad correntina. Hasta el momento no hay detenidos.



En el marco de la lucha contra el narcotráfico, Gendarmería Nacional y el Ministerio de Seguridad de la Nación trabajan en conjunto para combatir las bandas narcos. Tal es así, que la localidad de Itati es uno de los blancos donde hoy se logró incautar unos 718 kilos de marihuana.



El procedimiento se llevó a cabo en el barrio Ibiray, donde la patrulla de Gendarmería de esta localidad y de otros lugares que vinieron de apoyo, observaron huellas que llamaron la atención. Por lo que se hicieron diversos rastrillajes que dio como resultado esta carga de estupefaciente que traducido en dinero sería más de 14 millones de pesos.



Hasta el momento no hay personas detenidas. “Entendemos que utilizan este mecanismo de esconder la mercadería en un lugar, en este caso en la costa del río, para luego continuar su destino. Por lo que generalmente se encuentra la mercadería y no a los integrantes de la banda”, explicó el Comandante Principal Guillermo García, jefe del Escuadrón Núcleo 48 de Gendarmería Nacional.