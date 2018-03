Choque en el Delta: la madre de la víctima está en estado de shock Lunes, 26 de marzo de 2018 Los padres de Tamara Suetta podrían recibir el alta en las próximas horas. El director del hospital contó que ella aún no tiene claro que la chica murió.



Los padres de Tamara Angela Suetta --la chica de 25 años muerta por un choque de lanchas en el Delta-- siguen internados en un hospital de Pacheco. Según lo informado este lunes a la mañana por su director, ambos están estables y estarían en condiciones de alta. El hombre sabe que Tamara perdió la vida, pero la mujer todavía "no tiene clara la situación de su hija".





"El viernes a las 22.30 aproximadamente el servicio de emergencia trajo a dos personas. Fueron evaluadas por todos los servicios del hospital y se les hicieron los estudios de rutina", informó a la prensa Hugo Gass, director del Hospital General de Agudos Magdalena Villegas de Martínez, de General Pacheco.



"El señor tiene una fractura de la columna cervical, de la cervical 2, sin desplazamiento y sin lesiones agregadas. Tiene escoriaciones en la cara y en el miembro inferior. Está en estado estable. Cuando hay politraumatizados de este tipo hay que esperar todas las evaluaciones, 72 horas, hasta ver que el paciente esté realmente bien. Estuvimos conversando con él recién, está absolutamente lúcido. Es lo que se llama traumatismo craneoencefálico sin pérdida de conciencia", explicó Gass.



Respecto a la mamá de Tamara, el médico informó que "está en una habitación del hospital, con una lesión en la clavícula derecha, y sin otra sintomatología". Y agregó: "La señora está viendo la gente de salud mental, todavía no tiene clara la situación de su hija. Por una cuestión de contención, vamos a ocuparnos de la señora. El padre aparentemente sí tiene claro que la hija falleció en el accidente".



"La mujer está en estado de shock. Salud mental lo que hace es conversar", continuó el médico. "Ninguno de los dos tenía pérdida de conciencia. Si todo está bien estarían en condiciones de alta", concluyó.



Los médicos señalaron que no es la primera vez que llegan al hospital víctimas de accidentes en el río, incluso destacaron que "esto es frecuente, estadísticamente".



En su rol de vecino, el doctor Gass explicó que "esto es frecuente, hubo campañas en el Río Luján. Hemos dejado de remar en el Río Luján por la cantidad de accidentes. Es de una gravedad inusitada la cantidad de lanchas que hay y la imprudencia en el manejo. Entre un barco de la Prefectura y otro, las lanchas vuelven a tomar velocidad. Nosotros vamos con frecuencia porque somos de acá y es impresionante la cantidad de lanchas que van por ahí. Me parece que las autoridades tendrían que dar una respuesta a esto".