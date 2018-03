Banda de ladrones destrozó y desvalijó una casaquinta

Domingo, 25 de marzo de 2018

Los delincuentes, quienes serían de la denominada “Villa Tutuca”, tiraron abajo parte de una pared. Robaron electrodomésticos, un juego de baño, muebles, decorado, ropa, mercaderías y hasta una motocicleta. Las víctimas esperan respuestas de la Policía.





Al me­nos tres la­dro­nes des­tro­za­ron par­te de una ca­sa­quin­ta y ro­ba­ron to­do lo que pu­die­ron de su in­te­rior, pa­ra lle­var­lo de un la­do a otro de la ru­ta na­cio­nal 12, ha­cia la de­no­mi­na­da “Vi­lla Tu­tu­ca”, en la ca­pi­tal de Co­rrien­tes.

Los due­ños de la pro­pie­dad, con un sen­ti­mien­to de in­dig­na­ción e im­po­ten­cia, aguar­da­ban res­pues­tas de la Po­li­cí­a, ya que exis­ti­rí­an su­fi­cien­tes da­tos con­cre­tos acer­ca de los po­si­bles au­to­res del de­li­to.

El ro­bo fue co­me­ti­do en un in­mue­ble si­tua­do a unos 100 me­tros de la ca­rre­te­ra, cer­ca del ba­rrio Jo­sé Ma­ría Pon­ce y fren­te al ba­rrio Pi­ra­yuí.

En­tre la ma­dru­ga­da y la ma­ña­na, los mal­vi­vien­tes se to­ma­ron to­do el tiem­po ne­ce­sa­rio pa­ra oca­sio­nar un enor­me “bo­que­te” en la par­te pos­te­rior de la ca­sa­quin­ta.

Una vez aden­tro, co­men­za­ron a sa­car col­cho­nes, ca­mas, jue­gos de ba­ño (bi­det, ino­do­ro, la­va­to­rio, por­ta to­a­llas, por­ta ja­bo­nes), pren­das de ves­tir, ro­pas de ca­ma, mer­ca­de­rí­as co­mes­ti­bles, una he­la­de­ra, dos me­sas de luz de al­ga­rro­bo, va­ji­llas de pla­ta, ador­nos, ja­rro­nes e in­clu­so una mo­to­ci­cle­ta 125.

Adria­na, due­ña de la fin­ca (aun­que ha­bi­ta en otro lu­gar) dia­lo­gó con dia­rio épo­ca y no di­si­mu­ló su an­gus­tia an­te se­me­jan­te da­ño, que de­be­rá re­pa­rar con mu­cho es­fuer­zo.

“No­so­tros te­ne­mos un hom­bre que vie­ne a cui­dar el lu­gar des­pués de tra­ba­jar en otra par­te.

Al prin­ci­pio no se dio cuen­ta del ro­bo, por­que los de­lin­cuen­tes en­tra­ron por el fon­do y mi­ran­do des­de el fren­te to­do pa­re­cía nor­mal.



Re­cién su­po del da­ño cuan­do fue a dar­le la co­mi­da al pe­rro. Des­de una ven­ta­na de las ven­ta­nas vio mu­cha cla­ri­dad en el in­te­rior y, al dar la vuel­ta, es­ta­ba ese hue­co en la pa­red de atrás”, re­la­tó.

Pa­ra tras­la­dar se­me­jan­te can­ti­dad de ob­je­tos, los mal­he­cho­res no ha­brí­an uti­li­za­do ve­hí­cu­lo al­gu­no, si­no que apa­ren­te­men­te lo ha­brí­an re­a­li­za­do ba­jo la mo­da­li­dad “hor­mi­ga”, es de­cir, a pie.

Da­tos de fuen­tes ex­tra­o­fi­cia­les, apor­ta­das a es­te me­dio, in­di­can que los la­dro­nes cru­za­ron la ru­ta na­cio­nal 12 en rei­te­ra­das oca­sio­nes, des­de el si­tio del ro­bo has­ta la de­no­mi­na­da “Vi­lla Tu­tu­ca”, en el ba­rrio Pi­ra­yuí, en pro­xi­mi­da­des a una es­ta­ción de ser­vi­cios.

Los sos­pe­cho­sos cuen­tan con se­rios an­te­ce­den­tes pe­na­les, en cau­sas de ro­bos, aten­ta­do a la au­to­ri­dad, le­sio­nes gra­ves y ame­na­zas.

La de­nun­cia que­dó asen­ta­da en la co­mi­sa­ría sec­cio­nal De­ci­mo­ter­ce­ra del ba­rrio Pi­ra­yuí. Al cie­rre de es­ta edi­ción nin­gu­no de los res­pon­sa­bles del ilí­ci­to fue de­te­ni­do. Tam­po­co na­da de lo sus­tra­í­do ha si­do re­cu­pe­ra­do.