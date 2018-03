Reportan 3 heridos en un tiroteo en una escuela de Maryland

Martes, 20 de marzo de 2018

La semana pasada los alumnos de Great Mills hicieron una protesta contra la violencia tras el tiroteo ocurrido en Parkland, Florida.





El estudiante Terrence Rhames, de 18 años, le dijo al diario The Baltimore Sun que alrededor de las 8 oyó un disparo y mientras corría hacia una salida vio cómo caía una chica.



Emergency responders are seen on March 20, 2018 at Great Mills High School in Lexington Park, Maryland after a shooting at the school.A shooting took place at a high school in the eastern US state of Maryland on Tuesday, officials said, reportedly leaving several people injured just days before a nationwide student-organized march against school violence. Three people were shot in the incident at Great Mills High School, located about a 90-minute drive southeast of the US capital Washington, according to a county official quoted by The Baltimore Sun.Three people, including the assailant, were in critical condition after a shooting at a high school in the eastern US state of Maryland on Tuesday, officials said. / AFP PHOTO / JIM WATSON

Un megaoperativo de emergencia se montó en el colegio. (AFP)





"Estamos observando de cerca la situación en la escuela secundaria Great Mills. @MDSP (la policía estatal) está en contacto con las fuerzas locales de la ley y lista para proporcionar apoyo. Rezamos por los estudiantes, el personal de la escuela y los primeros que fueron a ayudar", indicó el gobernador de Maryland, Larry Hogan, en su cuenta de Twitter.







Un comunicado de la oficina del comisario de St Mary's señaló que hubo un "incidente" en el colegio y pidió a padres y madres que no fueran a buscar a sus hijos.