Dio 6 vueltas al mundo, nombró 61 cardenales y creó 880 santos

Lunes, 19 de marzo de 2018

Veintidós viajes internacionales y 219 audiencias generales son otros números del pontificado de Francisco que comenzó oficialmente hace cinco años con una misa en la plaza de San Pedro.





Veintidós viajes internacionales, casi seis vueltas al mundo, 880 santos, 61 cardenales nombrados y 219 audiencias generales son los números del pontificado de Francisco, que comenzó oficialmente hace cinco años con una misa en la plaza de San Pedro, según una detallada información proporcionada por la oficina de prensa del Vaticano.



El 19 de marzo de 2013, ante unos 200.000 fieles, entre ellos más de 130 delegaciones extranjeras y 30 jefes de Estado y Gobierno, comenzó oficialmente el papado de Francisco en la ceremonia en la que se le fue impuesto el palio y el anillo del Pescador.



En la homilía de aquel día, el nuevo Papa elegido el 13 de marzo hizo una vibrante defensa de la naturaleza y dijo que el poder del Pontífice es el servicio a los otros, sobre todo a los pobres. Prácticamente el lema de su pontificado y que plasmó después en los documentos que ha publicado.



En estos cinco años, Francisco ha escrito dos encíclicas: en la primera, "Lumen Fidei", solo concluyó el trabajo que había comenzado su predecesor, Benedicto XVI, y su primer gran documento fue "Laudato si", sobre la protección de la Creación y que publicó el 25 de marzo de 2015.



También redactó dos exhortaciones apostólicas: "Evangelii Gaudium" (La alegría del Evangelio) y "Amoris laetitia", que es el documento papal publicado justo hace dos años (19 de marzo de 2016) y que ha sido objeto de fuertes críticas por parte de un ala conservadora de la Iglesia que incluso ha tachado de herejías algunas de sus partes.



Ha escrito una Bula papal en la que el 11 de marzo de 2015 instituía la celebración del Jubileo de la Misericordia y otros 23 motu proprio.



Francisco tiene también preparada su próxima encíclica, que saldrá en breve y tratará de la santidad en el ámbito cotidiano.



En la Plaza de San Pedro o en el Aula Pablo VI ha celebrado 219 audiencias generales los miércoles y los domingos ha rezado 286 Ángelus o la oración de Regina Coeli desde la ventana del palacio apostólico.



El Papa argentino, el primero que llegó desde fuera de Europa, confesó en una entrevista que no le gustaba viajar.



"Siempre me ha pesado estar lejos de mi diócesis, que para los obispos es nuestra 'esposa'. Nunca habría imaginado que tendría que viajar tanto", aseguró.



Sin embargo, en estos cinco años ha realizado 22 viajes internacionales y 18 en Italia, además de las visitas a las parroquias de la capital italiana como obispo de Roma y las que realiza los viernes a clínicas, casas familia, comunidades de rehabilitación o a las cárceles.



Ha visitado cuatro continentes, le falta Oceanía, y ha viajado seis veces a Latinoamérica, donde ha estado en Ecuador, Bolivia, Paraguay, Cuba, México, Colombia, Chile y Perú.



Este Papa, al que no le gusta viajar, ha recorrido 249.297 kilómetros y su viaje más largo fue el último, a Chile y Perú. Un total de seis vueltas al mundo.



Las estadísticas de los viajes de Francisco aumentarán en breve con los próximos a Ginebra, el 21 de junio para participar en el Consejo de las Iglesias, y en agosto con su posible visita a Irlanda para la Jornada Mundial de la Juventud.



El pontificado de Jorge Bergoglio se ha caracterizado también por "internacionalizar" el colegio de cardenales, los que deben elegir al nuevo Papa, y en el que hasta ahora los europeos eran la mayoría.



El ex arzobispo de Buenos Aires ha convocado cuatro consistorios para la creación de nuevos purpurados y en total ha nombrado a 61, entre ellos 49 electores, procedentes de todos los rincones del mundo y algunos de ellos de países que nunca habían estado representados.



También ha proclamado 880 santos, aunque 800 de ellos eran los llamados mártires de Otranto, oficiando doce ceremonias de canonización, nueve de ellas en el Vaticano y tres durante sus viajes a Sri Lanka cuando canonizó a José Vaz en Colombo; en Washington a Junípero Serra y en Fátima (Portugal) a dos de los pastores de las apariciones de la Virgen, Francisco y Jacinta Marto.



Entre los santos de Bergoglio destaca la canonización de Teresa de Calcuta y de los papas Juan Pablo II y Juan XXIII, en 2014, y el último decreto firmado necesario para elevar a los altares a Pablo VI.



En este pontificado, el primero que ha vivido plenamente el uso de las redes sociales, Francisco ha sido considerado la persona más influyente en Twitter por los millones de "retuits" a sus mensajes de sus nueve cuentas en esta red social que han superado los 46 millones de seguidores.



Agencia EFE.